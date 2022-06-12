Soylu'dan 'Gemlik Yürüyüşü' paylaşımı: Müsaade etmedik, suç duyurusu yapılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis tarafından engellenen "Gemlik Yürüyüşü"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada HDP'li vekil Salihe Aydeniz'in adını "Saliha Aydemir" diye yazdı, Aydeniz'in polise yumruk attığını savunarak "Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin" ifadesini kullandı.

Soylu'nun paylaşımları şöyle:

"Terörist cenazesine de, terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyiz.

Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik.

Kadıköy’den gitmek isteyip direnenler gözaltında...

Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir.

Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin..."