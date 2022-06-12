Gemlik yürüyüşü için bir araya gelen kitlelere müdahale: Çok sayıda gözaltı

Dün Mersin, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Van’da başlayan Gemlik yürüyüşü, bugün de İstanbul, Yalova ve Bursa’da başladı. Çeşitli illerden Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesinde bulunan ve Newroz Alanı olarak da bilinen alanda bir araya gelecek olan kitle, Gemlik’e doğru yürüyüş gerçekleştirecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yürüyüş öncesi birçok ilin ve ilçenin giriş çıkışına kontrol noktası kurulurken, valilik yasağını gerekçe gösterilerek herhangi bir açıklama, yürüyüş gibi eylem etkinliğine izin verilmeyeceği belirtildi.

Yürüyüşün İstanbul ayağı için İstanbul Kadıköy’de toplanan kitleye ise polis müdahale etti. Kadıköy'ün sokaklarında devam eden yürüyüşlerde toplam 50 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Kadıköy

Öte yandan Dün Diyarbakır'da Gemlik Yürüyüşü açıklamasına katıldığı için dün gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı.

Yürüyüşün başlayacağı alan olan Newroz Alanı’na çıkan birçok noktada Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapılırken, Bursa'da birçok HDP binasının da polis tarafından ablukaya alındığı ve ilçe binasına giriş, çıkışın yasaklandığı öğrenildi.

Öte yandan yürüyüşün varış noktası olan Gemlik ilçesinde de çok sayıda polisin HDP İlçe binasını ablukaya aldığı ve kapısını kilitlediği öğrenilirken, İnegöl HDP ilçe binasının da çok sayıda polis tarafından ablukaya alındığı ve kitlenin ilçe binası önünde toplanmasına engel olunmaya çalışıldığı belirtildi.

Kestel, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda kişi alana yakın bir noktaya gelerek toplandı. Yalova’dan da gelen kitlenin Bursa’ya girişine engel olundu.

Alana gelmek için yola çıkan birçok araca çeşitli bahanelerle para cezaları kesilirken, ilerleyen saatlerde HDP’li vekil Habip Eksik ile beraberinde Yalova’dan gelen bir heyet Newroz Alanı’nı yakınında bekleyen kitlenin yanına geldi. HDP’li vekilin bekleyişte olan kitlenin yanına gitmesine izin verilmedi. Buna tepki gösteren Eksik, eylemlerinin amacına dikkat çekerek “İmralı’ya tecrit uyguluyorlar. Çünkü barışın olmasını, Kürt sorununun demokratik bir zeminde son bulmasını istemiyorlar. İmralı ile görüşülse, görüşüldüğü zamanki gibi ortam yaratılsa, adalet sağlansa kötü mü olur?” dedi.

Bu sırada bekleyişte olan kitleden aralarında HDP Bursa İl Eşbaşkanı Mehmet Dilek, Parti Meclis Üyesi Cahit Kırkazak, HDP Gemlik İlçe Eşbaşkanı Siracettin Şeker, HDP Gemlik İlçe Yöneticileri Hatice Ateş ve Metin Özkan ile HDP Kadın Meclisi ve HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yürüyüşe destek olan yoldan geçen yurttaşların da olduğu da öğrenildi.

MA'nın haberine göre gözaltına alınanlar alana getirilen AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarda saatlerce bekletildikten sonra alandan uzaklaştırıldı.