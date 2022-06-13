Çiftçi çözüm beklerken: Türkiye artık Venezuela’da buğday üretecek

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Dicle Üniversitesi Konferans salonunda düzenlenen Tarımsal Perspektif Çalıştayı’nın kapanış programına katıldı.

Dün akşam gerçekleşen programa Kirişçi’nin yanı sıra Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AKP Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, akademisyenler ve çiftçiler katıldı.

Bakan Kirişçi, bitme noktasına gelen Türk tarımını desteklemek ve geliştirme yönünde somut adımlar ve çözüm önerileri yerine Venezuela’da buğday üretimi için anlaşma yapıldığını anlattı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bu hafta Ankara’ya gelmiş, Anıtkabir’i ziyaret etmişti.

Kirişçi, “Venezuela Tarım Bakanı ve ardından Nikolas Maduro’nun kendisi de ‘bizim ülkemizde üretim yapın’ diye teklifte bulundu. ‘100 kilo buğday üretin 70’ini alın kendiniz dışarıda değerlendirin, 30’unu bize bırakın yeter’ dedi” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’deki sığınmacı sayısının 5 milyon kişiyi bulduğunu anımsatan Kirişçi, “Bu sığınanları da dikkate alarak ve refah seviyemiz yükseldikçe soframızdaki çeşitliliğin de arttığını hesaplara katarak bu toprağa çok ihtiyacımız var. Mera alanlarına çok ihtiyacımız var” dedi.