Öztrak: Erdoğan'ın kitabını yazdığı ekonomide milyonlarca yoksul var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Biz ekonominin kitabını yazdık" sözlerine, "Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide 17 milyon 921 bin yoksul var. İşsiz sayısını 5 milyon 553 binden alıp, 7 milyon 870 bine çıkarma beceriksizliği var. Ülkemizdeki her beş gençten birini işsiz bırakan, ekonomi politikaları var" yanıtını verdi.

'17 milyon 921 bin yoksul var'

Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan'ın yazdığını iddia ettiği o kitabın sayfalarında, milletimizin çektiği acıların, yaşadığı dramların farkına varırdı. Utanır, ‘bu kitabı ben yazdım’ diye böbürlenmezdi. Erdoğan’ın ‘yazdım’ diyerek böbürlendiği kitapta; Adana’da 8 aydır kirasını ödeyemediği evde, iki çocuğunu ısıtmak için saç kurutma makinesini açıp, yan odada yaşamına son veren, 26 yaşındaki ev kadını Emine Akçay var. Kocaeli’nde oğluna istediği okul pantolonunu alamadığı için bunalıma girip, yaşamına son veren, işçi İsmail Devrim var. İzmir Torbalı’da tarım kredi borçlarını ödeyemediği için cinnet getirip yaşamına son veren geride üç evladını yetim bırakan, çiftçi Basri Yıldırım var. Yusuf gibi, salgında doğru dürüst destek almadığı için çaresizlikten yaşamına kıyan 101 müzisyenimiz var. Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide; 17 milyon 921 bin yoksul var.

'O kitap milleti perişan etti'

Erdoğan’ın kitabını yazdığı ekonomide skandal bitmiyor. Merkez Bankası’nın arka kapısından, İhalesiz, hesapsız, kitapsız buharlaştırılan, 128 milyar dolar var. 2018 genel seçimlerini ve 2019 mahalli idare seçimlerini kazanmak için ucuz, ucuz satılan 128 milyar dolar var. Bugün dolar 10 lira ve ortada korkunç bir kamu zararı var. Merkez Bankası’nın kasası şimdi bıraktık 70 centi, tek cente muhtaç Merkez Bankası’nın döviz varlığı, döviz borcuna yetmiyor. Rezerv kasası 5 Kasım itibariyle, 35 milyar 176 milyon dolar açık veriyor. Damat; ‘at izi, it izine karıştı, Allah sonumuzu hayreylesin’ dedi, kaçtı gitti. Şimdi ‘intikam soğuk yenen bir yemektir’ diye, kitap yazıyormuş. Yakında bu kitap da raflardaki yerini alacakmış ama daha önce kayınpederiyle beraber yazdıkları, ‘ekonomi nasıl batırılır’ kitabı var. O kitap milleti perişan etti. Kayınpederiyle beraber millete yedikleri koruklar, çocuklarımızın, torunlarımızın midesini daha uzun süre ekşitecek.

'Milletin Erdoğan’dan sıtkı sıyrıldı'

Erdoğan her şey yolunda diyor. Tek sorunu 50+1 barajıymış. Erdoğan 50+1 kalksın ama bu ucube rejim kalsın istiyor. Ne yapalım? Sizi memnun etmek için barajı 30+1’e mi çekelim? Yoksa 20 artı 1’e mi çekelim? Erdoğan’ın bugün 50+1’den şikâyet etmesinin, tek bir nedeni var. Geliyor, gelmekte olanın korkusu. Erdoğan hangi çıtayı koyarsa koysun, artık aşamaz. Milletin sandıkta atacağı şamardan kurtulamaz. Çünkü milletin gözünden de, gönlünden de düştü. Milletin Erdoğan’dan sıtkı sıyrıldı.”

'Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir'

Öztrak, açıklamalarının ardından, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın. “CHP, HDP ile ittifak kurarsa biz olmayız” yönündeki açıklamasının sorulmasına üzerine Öztrak, “Bizim kiminle ittifak yaptığımız bellidir, ittifakımızın adı da bellidir. İttifakın liderleri de ittifakı güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedir” dedi.

'Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar'

Öztrak, MHP’nin “iktidara ortak değiliz” söylemlerine; “Şu anda ülkemize iktidar eden Cumhur İttifakı. Bu ucube rejimin müellifi de büyük ölçüde Sayın Bahçeli. Saraydan gelen tüm tekliflere imzayı basan da kendileri. Hükümetin günahlarından kaçmaya çalışıyorlar. Kimse attıkları imzanın sorumluluğundan kaçamaz” diye konuştu.

'Başka partinin iç işleyişi'

İYİP'li Lütfü Türkkan için disiplin süreci hakkında gelen soruya Öztrak, “Bu konuda düşüncelerimizi açıkladık. Başka partinin iç işleyişi konusunda yorum yapmamayı tercih ediyoruz” karşılığını verdi.

Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında dört kadın çalışana taciz iddiasıyla dava açılması hakkındaysa Öztrak, “Konuyla ilgili işleyen yargı süreci var. Çıkacak sonuca göre gerekeni yapacağız” dedi. (ANKA)