Erdoğan: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde 'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması' programında konuşma yaptı.

"Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen şunları söyledi:

"Bay Kemal (CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu), öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa sıradan hepsini tehdit ediyor. Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.

Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim’de değil miydi? Taksim’deydi. Ne işin var senin orada? Çünkü o da Gezici."

1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkinse Erdoğan, "Karadan karaya 4 bin 200 metre uzunluğundaki devasa köprünün, inşallah 18 Mart'a ulaşmadan açılışını yapacağız. İnşallah 12 yıl sonra bu köprü devlete, millete kalacak. Ama bunların kafası buna basmaz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: