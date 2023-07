Öztrak, Erdoğan'ın İsveç kararında Reuters'ın haberinin de etkili olduğu görüşünde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde bugün düzenlediği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın kararını "bel kıran bir dönüş" diye niteleyen Öztrak, Reuters haber ajansının daha önce Bilal Erdoğan'ın vakfıyla ilgili yaptığı haberi hatırlattı.

'Erdoğan'ın oğlunun kurduğu vakıfla ilgili yolsuzluk haberi'

Öztrak şunları kaydetti:

"Daha 15 gün önce, İsveç’e ‘Boşuna uğraşma. Sen Kuran'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz’ diye meydanlarda caka satarken, Türkiye’ye gelecek İsveç heyetlerine, ‘Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. NATO’ya girmelerine izin vermeyiz’ diyerek kapıdan kovalarken birden çark etti. Tabii bel kıran böylesi bir dönüş insana tulumbadaki su meselesi yanında, yabancı bir ajansın, NATO zirvesi öncesinde, Erdoğan’ın oğlunun kurduğu, Genel Başkanımızın da aileleri konuşmaya buradan başlayalım dediği, Manhattan’daki gökdeleni yapan vakıfla ilgili, yolsuzluk haberinin de etkili olduğunu düşündürüyor. Birilerinin adına aba altından sopa gösterince, işler daha da hızlandı."

'Bakalım borç almak için hangi emirleri alacak?'

Erdoğan'ın İsveç’in NATO üyeliğine onay verdiğini "ama samimiyetsizlikte burada da zirve yaptığını" kaydeden Öztrak "Tek bir imzayla, daha önce Meclis’in onayladığı İstanbul sözleşmesini bitiren, kibirli Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliği konusunda ‘Yetki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde demeye başladı. Düne kadar tu-kaka olan AB üyeliği de birden torbadan çıkıverdi. Anlaşılan birileri ona geçmişte AB üyeliği gündemdeyken Türkiye’nin ne kadar rahat para bulduğunu anlatmış. Atalarımız ‘borçlunun yalımı alçak olur’ diye boşa dememiş. Seçimlerden önce, ekonomide yaptığı hataları borçla gizleyebilmek için bakalım Erdoğan’ın süngüsü daha ne kadar düşecek? Bunu öğrenmek için, çok fazla beklemeyeceğiz. Şimdi Erdoğan Körfez yolcusu. Bakalım oralarda, para gelsin diye nelere evet diyecek? Borç almak için hangi emirleri alacak? Hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Can Atalay serbest bırakılmalıdır'

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye talebinin reddedilmesine de tepki gösteren Öztrak "Biz buradan bir kere daha tekrarlıyoruz: Can Atalay serbest bırakılmalıdır. Bu yapılan sadece Can Atalay’ın değil, ona oy vererek Meclis’e gönderen tüm vatandaşlarımıza, milletin iradesine saygısızlıktır" dedi.

İmamoğlu'na açılan dava

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Öztrak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla Belediye Başkanı’na hakaret iddiasıyla açılan yeni dava ile ilgili şunları söyledi:

“İBB Başkanımıza daha önce yapılanlar gibi açılan bir kumpas davası. O toplantının videoları var, o toplantıdaki videolara bakıldığında belediye başkanımızın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı, sözlerinde de eleştiri dışında hiçbir hakaret olmadığı çok açık, net bir şekilde görülüyor.”