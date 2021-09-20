Öztrak: Bu kişiyi kim serbest bıraktı? Kim bu IŞİD'sever?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, "İki askerimiz de 2016’da, IŞİD mensubu teröristler tarafından yakılarak şehit edildi. Bu caniler askerlerimizi yakma görüntülerini de sosyal medyadan paylaştılar. Bir yıl sonra, gizli saklı şehitlerin ailelerini bilgilendirdiler. Ve bu korkunç olayın üstünü kapatmaya uğraştılar. Ama geçtiğimiz hafta bu ülkede artık çok az gördüğümüz, önemli bir tarafsız gazetecilik olayına şahit olduk" dedi.

'IŞİD'liyi hangi güç serbest bıraktı?'

"Askerlerimizin yakılması fetvasını veren Suriyeli IŞİD mensubunun çoluğuyla, çocuğuyla beraber Türkiye’de yaşadığı, bu kişinin Gaziantep’te kuşçuluk yaptığı ortaya çıktı. Bu şahıs hakkında açılmış bazı davalar var. Önce tutuklanmış, sonra serbest bırakılmış. Bu kişiyi hangi güç serbest bıraktı? Kim bu IŞİD-sever?" diyen Öztrak şöyle konuştu:

"Sınırlarımızda kuş uçsa haberimiz olur diyen, beceriksiz Erdoğan Şahsım Hükümeti, IŞİD’li kuşçuyu sadece seyretmekle kalmamış, ülkemizde yaşamasına da ses çıkartmamış. Bu nasıl bir başıbozukluk, nasıl bir aymazlık? Oysa aynı IŞİD, Ürdünlü bir pilotu yakınca kendisi de savaş pilotu olan Ürdün Kralı Abdullah, uçağına atlayıp hava operasyonlarına bizzat katılmıştı. Bizim şehitlerimizin kanı bu kadar mı ucuz? İki askerimizin katledilme fetvasını verdiği iddia edilen bir IŞİD mensubuna, Türkiye’de kuşçu dükkânı nasıl açtırırsınız? Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu ülkenin istihbaratı yok mu? Askeri, polisi yok mu? İçişleri Bakanı yok mu? Erdoğan Şahsım Hükümeti bu IŞİD kadısını yıllarca nasıl seyretti? Vatan evlatlarının hiç mi değeri yok?

'IŞİD'liler yer altında uykuya çekildi'

Suriye’de ve Irak’ta işgal ettiği toprakları kaybeden IŞİD'lilerin bugün ne yazık ki Gaziantep’te, Kilis’te, Şanlıurfa’da, Konya’da, Ankara’da, Sakarya'da ve İstanbul’da yer altında, uykuya çekildiği herkesin bildiği bir sır. Bunun yarattığı korkunç güvenlik zafiyetinin sorumlusu da, 'Her şeyin sorumlusu benim ben!' diyen, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanı olduğunu ilan edip, Türkiye’yi, Ortadoğu bataklığına sürükleyen beceriksiz Erdoğan Şahsım Hükümetidir."

Karamollaoğlu'nun 'ittifak' açıklamasına yanıt

Öztrak basın toplantısında, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı’na ilişkin "İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık" şeklindeki sözleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Öztrak "Konuşmanın tamamına bakmak lazım. Doğrudur ittifaklar seçim ittifakıdır. Seçim kararıyla birlikte gündeme gelmektedir. Ama bundan önceki seçimde Millet İttifakı çerçevesinde bir araya gelen demokrasiden yana partilerin anlayış birliği bugün tüm gücüyle ve genişleyerek devam etmektedir. Seçim sandığı geldiğinde demokrasiden yana partilerin Millet İttifakı'ndaki birlikteliğini gücünü tüm Türkiye görecektir. Millet İttifakı içinde sorun arayanlar dün olduğu gibi bugün de yarın da hüsrana uğrayacaklardır. Bunun altını çizerek söyleyeyim. İlk seçimde Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı adayı olacaktır" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca disipline sevk edildi

Öztrak, gelen soru üzerine, vatandaşa küfrettiği iddia edilen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında MYK'da alınan kararı açıkladı. Faik Öztrak, "Disipline sevk ettik" dedi.