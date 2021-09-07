Özlem Zengin, Erdoğan'a 'gençlik kolları sizin için besteledi' dedi, başkasının çıktı

AKP’li Özlem Zengin’in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dinlettiği beste başkasının çıktı.

Haber Merkezi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, 5 Eylül tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Zengin, “Müziğin tınısıyla bugünün heyecanından…” başlığıyla paylaştığı videoda Erdoğan’a telefonda “AKP Gençlik Kolları sizin için beste yapmışlar” dedi, şarkıyı dinletti.

Özlem Zengin’e bugün şarkının bestecisi Aykut Gürel yanıt verdi. Gürel, “Bu beste benim sanki ama neyse…” ifadesini kullandı. 

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