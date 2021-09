Erdoğan, Gül, Babacan, Davutoğlu... 'En kısa zamanda hepinizle vedalaşacağız!'

Boyun Eğme yeni sayısında "Erdoğan’ın olmadığı gibi eski ortakların da bu ülkede yazabileceği aydınlık bir hikaye yok. Karanlığın bu ülke topraklarına 'yenilenen sırıtkan' yüzleriyle bir kez daha girmesine izin vermeyeceğiz" deniliyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın en kısa zamanda iktidardaki partiyle, büyük ve küçük ortaklarla vedalaşılacağından bahsettiği konuşmasını hatırlatan gazete "En kısa zamanda hepinizle vedalaşacağız!" manşetiyle çıktı.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'de "AKP’den hesabı direnen halk, boyun eğmeyenler soracaklar" deniliyor.

Gazetenin manşet yazısında şu değerlendirme yapılıyor:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Avcılar İlçe Binası açılışında kamuoyuna seslenen bir konuşma yaptı. Basında yoğun bir şekilde kendine yer bulan konuşmada Babacan, en kısa zamanda iktidardaki partiden, büyük ve küçük ortaklardan vedalaşılacağından bahsediyor.

'AK Parti’nin, Sayın Erdoğan’ın artık yazacak yeni bir hikayesinin kalmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Ben de sizlerin tertemiz duygularınızın hiçbir zaman eksilmediğini, eksilmeyeceğini biliyorum. İktidarın bu ağır yükünü sineye çekmekten usandığınızın farkındayım. Artık işler değişiyor...'

Babacan, 2015 yılına kadar AKP’nin vazgeçilmez ismi olduğunu hatırlamalı ki birdenbire aklına 'hesaplaşma' geliyor ve ardından şu sözleri söylüyor:

'Adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez'

'Türkiye’yi, öfkeye teslim etmeyeceğiz. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı ve her kavganın bir barışı vardır. Kutuplaşmadan, bağırış çağırıştan kimseye fayda gelmez. Adaletsiz hesaplaşma huzur getirmez. Biz bu lanetli yola girmeyeceğiz.'

Babacan’ın hatırladığı

Babacan’ın hatırladığını biz de hatırlatalım. 2001 yılında AKP’nin kurucu üyesi olan Babacan 22, 23 ve 24’üncü dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi.

2002’de 35 yaşındayken Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı, 2005 yılında Avrupa Birliği Başmüzakereciliği görevi de verildi.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2007’de boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan, 2009’da Başbakan olduğu dönemde Erdoğan’ın yardımcılığını yapan Babacan, bu görevine Ahmet Davutoğlu döneminde devam etti.

Babacan’ın 'tertemiz duygulara sesleniyorum' dediği konuşmada eksikleri biz tamamlayalım.

AKP’den hesabı direnen halk, boyun eğmeyenler soracaklar. İktidarıyla muhalefetle güle oynaya bu düzenin devamını sağlayacaklarını düşünenler yanılıyorlar. Biz bu enkazın halkın üzerine çöküp, suç ortaklarının aklanmasına izin vermeyeceğiz.

Erdoğan’ın olmadığı gibi eski ortakların da bu ülkede yazabileceği aydınlık bir hikaye yok. Karanlığın bu ülke topraklarına 'yenilenen sırıtkan' yüzleriyle bir kez daha girmesine izin vermeyeceğiz.

Bu nedenle bir kez daha halkımıza sesleniyoruz.

Erteleme

Oyalanma

Azıyla yetinme

Şimdi eşit ve özgür bir yaşamı birlikte kurma zamanı!"