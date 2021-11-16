Özkök: Bir daha gazetecilik yapsaydım, bana kimse ‘Vay şerefsiz’ diye manşet attıramazdı

Ertuğrul Özkök'ten Hürriyet'in başındayken attığı skandal manşetlerden birine ilişkin açıklama geldi.

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Özkök, "halleşme" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Ben Rasim Ozan Kütahyalı ile arkadaşlık ediyorum. Bunu kime söylesem bunu bana gelip oooo neler diyor. Konuşuyorum ya, konuştuğum zaman ne görüyorum biliyor musun? Birçok konuda ortak düşüncemiz var. Çünkü o da değişmiş ben de değiştim. Bak önce aklı başında insanlar olursak eğer gerçekten içimizde öfkeleri, kini, nefreti söküp atabilirsek, yaptığımız hatalar hepimizin en büyük rehberi olur. Bana kimse bir daha gazetecilik yapsaydım, yaşım müsait olsaydı, ‘Vay şerefsiz’ diye manşet attıramazdı. Çünkü arkamda o şey var. O yüzden ben bunu adaletle karıştırmayalım diyorum. Önce birbirimizle barışalım, diyorum."