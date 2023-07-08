Özkan Uğur hayatını kaybetti

MFÖ grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur, yaşamını yitirdi.

69 yaşındaki Özkan Uğur’un yaşamını yitirdiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Yoğun bakımdaydı

2013 yılında lenfomaya yakalanan ve tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenen Özkan Uğur'un bir süre önce bakımda yattığı ve entübe edildiği açıklanmıştı.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Instagramdan yaptıkları açıklama ile Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi vermiş, “Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin” demişti.

Özkan Uğur'un ailesinden ilk açıklama

MFÖ grubunun üyesi ve oyuncu Özkan Uğur’un yaşamını yitirmesinin ardından eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, sosyal medyadan açıklama yayımladı.

Özkan Uğur’un resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada aile, şu ifadelere yer verdi:

"Özkan Uğur’umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"