Özhaseki'den 'İstanbul'da depreme hazırlık' açıklaması: 'Ekrem Bey'le prensipte anlaştık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Habertürk'te katıldığı programda Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

İstanbul'da olası depreme hazırlık konusuna değinen Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "prensipte anlaştıklarını" söyledi.

Özhaseki "Birkaç proje hazırladım, önümüzdeki dönemde Meclis'te paylaşacağım. İstanbul'a gidip paydaşlarla paylaşacağım. Bu İstanbul'u depreme hazırlama projesi. Deprem sağ partili, sol partili dinlemiyor. Siyaset buralara girmemesi lazım. Ekrem Bey geldi, onunla da prensipte anlaştık. Sonra bunu topluma anlatacağız. İstanbul'da 150 bin Anadolu, 200 konut civarında İstanbul yakasında hazırladığımız rezerv alan var. Bir an önce konut üretimine başlayacağız" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yerlerini terk etmek zorunda kalanların sayısını 1 milyon 903 bin olarak açıklayan Özhaseki "Şu anda çadırlarımızda kalan insan sayımız 55 bin civarında. 312 konteyner kent kuruldu Türkiye genelinde. 467 bin kişi var. Bir de tesislerde kalanlar var. Yurt, sosyal tesis, birtakım otellerde, öğrenci yurtlarında 79 bin kişi" dedi.

Asbest konusu: 'İhaleler alelacele yapıldığı için bazı şeyler gözden kaçmış'

Enkaz kaldırma çalışmalarına dair konuşan Özhaseki ilk yapılan ihalelerin "alelacele" yapıldığını belirterek "bazı şeyler gözden kaçmış" dedi. Özhaseki "Mesela yerinde ayrıştırma konusu. Özellikle asbesli boruların olduğu ortamda tehlikeli durum. Şehir içinde zehir saçıyor. Tamamıyle şartnamelerin değiştirilmesi, birtakım ek değişikliklerle revize yapılarak işin hızlandırılması talimatını verdik" ifadelerini kullandı.

Özhaseki "Hatay'da yüzde 20 civarında enkazları yaptık. Zor günlerde firma da bulunamıyor. Şimdi 8-19 firmaya dağıtıldı. 'İnşallah 9. ay gibi bitiririz' deniyor" diye konuştu.

Zam açıklaması: Zararın yüzde 10 veya 15'ini zor karşılıyor

Vergi zamlarına ilişkin ise Özhaseki "zararın yüzde 10 veya 15'ini zor karşılıyor" ifadesini kullandı.

Özhaseki şunları söyledi:

"Hiç kimse zammı keyifle savunamaz. Ama karşımıza çıkan hasar belli. Mehmet Bey yaptığı sunumda birtakım zamlardan bahsettiği zaman emin olun şu bizim bahsettiğimiz olan zararın yüzde 10 veya 15'ini zor karşılıyor. 110 milyar dolarlık bir zarardan bahsediyorum. Herkes biraz daha tasarrufa giderek elindeki imkanları bu yöne sevk ederek yapacak.

Hazine arazilerinin satışı

Bizde Emlak Konut, Emlakbank, Hazine arazisi var. Kentsel dönüşümün asıl yapıldığı genel müdürlük var. Bunların bütçelerin tamamını bu tarafa döndüreceğim. Hazine arazisi miktarı kamuda çok yüksek. Orada bir an önce bizim elimizdeki Hazine arazilerini planlayarak son halini verip, dışarıya arz edip, oradan gelecek geliri buraya iletmek. Her safhada kaynak üretiyoruz."