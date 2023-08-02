Özhaseki: İstanbul'da 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul'a özel bir yasa yapacaklarını belirterek "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özhaseki, İstanbul'da rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin kadar konut yapacaklarını, diğer taraftan da güzergahı üzerinde üç aktif fay hattı bulunan Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanları, depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını söyledi.

'Her sokakta 2 bina yıkıldığını düşünün...'

İstanbul'daki 5,8 milyon bağımsız birimin 1,5 milyonunun riskli olduğunu bildiren Özhaseki, "İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğalgaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner" diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, olası deprem için İstanbul'a özel bir yasa yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclis'in açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi.