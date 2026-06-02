Özgür Özel’in işaret ettiği çikolata dağıtan ismin kim olduğu belli oldu: Yeni Akit ‘Bizim Gülşah’ demiş…

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6 Haziran 2025'te evinde elektrik akımına kapılarak yaralanan CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetmiş, yandaş medya çukuru Yeni Akit binlerce kişinin katıldığı bir törenle defnedilen Zeyrek'in ölümüyle dalga geçmişti.

CHP lideri Özgür Özel, bugün kayyım sonrası yaptığı ilk Meclis grup toplantısında, "Canımız Ferdi'nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesine 'çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, partide çikolata dağıttı" dedi.

Genel Merkez binasına polis saldırısı sonrası giren ilk ekip üzerinden yayılan çikolata dağıtma videosu çok tepki çekmişti.

Söz konusu çikolataları dağıtan kadının Gülşah Alyans olduğu öğrenildi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü: 'Gülşah bacım'

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say'ın "Bizim Gülşah", "Gülşah bacım" diye sosyal medyada paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. "Bizim Gülşah" diye yazan Say daha sonra, "espri yaptığı" söyleyerek Alyans'ı tanımadığını öne sürdü. Say şöyle yazdı:

"Gülşah Alyans'ı sosyal medyadan tanıyorum. Hiç yüz yüze görüşmedim. Bir espri yapayım dedim... Özgür Özel o kadar acınacak halde ki bu masum espriyi korsan grup toplantısına taşıdı. Bu adama parti teslim edilir mi ya... Yazık vallahi CHP'ye.."

Alyans ise karikatür iddiasına dair X hesabından açıklama yaptı, "Hiç bir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım/2025 de açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin" iddiasında bulundu.

'Cemil Tugay işten çıkardı' iddiası

Ege Postası'nın verdiği bilgiye göre, Alyans'ın yakın zamana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı ortaya çıktı. İddialara göre Alyans, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından geçtiğimiz yıl işten çıkarıldı.