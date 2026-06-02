Özel kayyım sonrası Meclis kürsüsünde: 'Görevimiz büyük kumpasa karşı mücadele'

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Mutlak butlan kararı ilan edilip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP tarafından CHP'nin başına getirilmesinin ardından CHP Meclis grubu ilk kez toplandı.

95 milletvekilinin oyuyla partinin Meclis Grup Başkanı seçilen CHP lideri Özgür Özel kürsüden konuşma yaptı.

Meclis'te 3 binden fazla kişinin grup toplantısına katılmak üzere geldiğini belirten Özel, "Bu bir grup toplantısı değil, bir tarih yazma, partinin ve ülkenin geleceğine göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir" dedi. Salonda Özel'in konuşması sık sık "Direne direne kazanacağız", "İktidar", "Hain Kemal" sloganlarıyla kesildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na "İhanet yalnız kaldığında hissedilir" diyen Özel, 'Biz bu işin hiçbir yerinde yokuz" diyen Erdoğan'a da tepki gösterdi. Özel, "Bana, bize haksız kendilerince bir FETÖ yapışması yapmaya kalktıklarında, Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal çok iyi bilir, o kumpaslarda sen nerede duruyorsan şimdi de tam orada duruyorsun" dedi.

'Meclis'teki tüm milletvekillerini attıkları imzaya, namuslarına sahip çıkmaya davet ediyorum'

"Üç haftalık aranın ardından olmamız gereken kürsüdeyiz" diyen Özel şöyle konuştu:

"Bizi soracak olursanız biz, bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta dostu düşmandan ayırmakta.

Bizim görevimiz bugün öfke, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil, bir büyük kumpasa karşı bu çatının altında direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.

Bugün Arap alevisi yurttaşlarımızın, bize yüzde 93 oy vermiş olan Samandağ ilçesinin bu güzel bayramını yürekten kutluyorum. Bu geçtiğimiz 3 hafta Gezi yıldönümünü de içine aldı. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca o günlerde hepimizin yerine orada olan, çatışmayı değil barışı, kardeşliği savunan ve hâlâ içeride tutulan Osman Kavala'ya, Can Atalay'a Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız. Önümüzdeki günlerde tüm AİHM ve AYM kararlarının zaman geçirilmeden uygulanacağı bir süreç için Meclis'teki tüm milletvekillerini attıkları imzaya, namuslarına sahip çıkmaya davet ediyorum."

'2018'den bu yana çok ağır bir ekonomik krizin içindeyiz'

"Ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız" diyen Özel, Türkiye'nin 2018'den bu yana çok ağır bir ekonomik krizin içinde olduğunu belirtti. "Enflasyonu Türkiye'den kötü dünyada 4 ülke vardır. Adını bilmediğimiz, haritada yeri zor bulunacak ülkelerde enflasyon bizden iyidir" diye konuştu.

Türkiye'nin enflasyonun tırmandığını bunun sebebinin liyakatsiz kadrolar ve siyasi operasyonlar olduğunu vurgulayan Özel, "'30 yıl önce verdiği diplomayı inkar eden benim tapumu mu tanıyacak, onun bonosu yarın gittiğinde geri mi ödenecek, ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi ne zamana kadar sürecek' lafları bu ülkenin risk primidir. Pahalı borçlanması, yüksek faizi, içinden çıkamadığı ekonomik sarmaldır" dedi. Özel şunları ekledi:

Türkiye'de halk, hukuk, adalet kazandı. Türkiye'nin önü açık, artık millet kazandı denmeden bu kriz bitmeyecektir. Ülkenin en büyük sorunu vergi sorunu, verginin adaletsiz, haksız alınması sorunudur. Servet sahiplerinin toplam verginin yüzde 11'ini ödediği bir düzende, esas vergi vermesi gerekenlerin 10'da 1'ini ödediği düzen, haksız bir düzendir.

'Düzenden vazgeçiyorlar'

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Savaş meydanlarında kurulan, Cumhuriyet'i kuran, çok partili rejimle milletin istediğini getirip götürmesine karar vermesini bu ülkeye CHP'nin hediye ettiği o düzenden vazgeçiyorlar. Milleti adaysız, partisiz, kurumsuz; partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz, kendileri açısından rakipsiz ya da rakiplerini kendilerinin belirlediği, seçimlerin şeklen olduğu, değiştirme ümidi olanların takatsiz kalıp sandığa küstüğü, değiştirmek istemeyenlerin düşük katılımla birilerine iktidarlarını sürdürttükleri şekli bir demokrasiyi istiyorlar.

'Yapılan iktidara gelecek olan partiye darbedir'

Doğrusu 'Milletin dediği olur'dur. Kendi sözü, 'İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder. Yıllar sonra İstanbul 3 tercih üst üste kimin yöneteceğine karar vermiş, o kişinin ülkeyi yönetme ihtimali belirginleşmişken yapılan iş, bir sonraki cumhurbaşkanına, sonraki iktidara darbedir. Şimdi yapılan o iktidara gelecek olan partiye darbedir.

'Karşımızda mutlak sultanla, mutlak butlanın ittifakı var'

'Eğer partiyi bize verirseniz biz bildiğiniz gibi oluruz, biz alıştık kaybetmeye, bir kez daha kaybeder partinin başında otururuz' dediler. Karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle, 31 Mart yerle seçimlerini hazmedemeyenlerin yani mutlak sultanla, mutlak butlanın ittifakı vardır.

'Şu anda 2 tane CHP görüntüsü var'

Maalesef şu anda 2 tane CHP görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atılması sonrası orada oturanlar, bir tarafta burada Gazi'nin diğer büyük eserinin çatısı altında partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. Bugün burada oturanların meziyetleri kaybetse de demokrasiye sahip çıkmak, kazanınca ayırmadan millete hizmet etmek, haklının, ezilenin yanında durmak, karıncanın kardeşi olmak, kazanmak için sadece ve sadece kendine güvenmek, günü geldiğinde kazanma umuduyla iktidara yürümek varken, diğer tarafta bugünkü iktidarla yürümeyi tercih eden ve haksız, hukuksuz mahkeme kararıyla baba ocağında bulunanlar var.

'Genel Merkez'deki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil'

Bugün Genel Merkez'deki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil. 1,5 yıldır TGRT'den maaş alan, her türlü haksız, edepsiz şekilde arkadaşlarımızla, partimizle uğraşan birisi. Sizin helal aidatlarınızla alınmış arabalara 'haram mal' diyecek kadar yerin dibine geçmişler.

'Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada'

Her gün mahkeme mahkeme gezip butlan kovalayan, oradan buradan yalancı şahit ayarlayan, her seferinde önce inkar eden sonra pişkinlik eden, geçmişte bu partinin kanını emenler, şimdi devlet karşısında güya partinin avukatı olmuşlar bizim haklı başvurumuzu haksız şekilde geri çekmeye kalkıyorlar. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada.

'İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor'

İftiracı, rüşvetçi, 'şu kişiye iftira atıp, bana da şu kadar para verirsen" diyen, kendisini savcının yolladığını söyleyen, benim suç üstü yaptığım, Türkiye'den kaçarken yakalanan, ev hapsi alan bir avukatın ev hapsini kaldırmışlar, partinin çatısında, balkonunda keyif yapıyor, 'CHP arınmaya başladı' diyorlar. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.

'Yeni Akit'te Ferdi'yle dalga geçen kadın çikolata dağıttı partide'

Canımız Ferdi'nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit gazetesine 'çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, partide çikolata dağıttı.

'Bu mesele CHP içinde bir mesele değil'

Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan'la, rejimle, millet arasında bir meseledir. Buradan Erdoğan'a şunu hatırlatmak isterim: 15 Temmuz darbesine kadar az zulmetmedin. 15 Temmuz darbesinde şımarttıkların, ne istediyse verdiklerin, sırtını sıvazladıkların, altına F-16 çektiklerin bu meclisi bombaladı, altına tank verdiklerin bu milleti ezdi. O gün, o darbeye karşı, o darbeye karşı ilk telefonu ben açtım AK Parti'ye.

Bugün CHP'yi kurtarmak bir partiyi kurtarmak, CHP'yi savunmak bir partiyi savunmak değildir. Bugün CHP'yi savunmak demokrasiyi savunmak, CHP'yi kurtarmak Türkiye'nin gelecek ümidini kurtarmaktır.

Devlet aklı tartışması: 'Millet kazanır'

Bu milleti hakkaniyetle yönetirse devletine saygı duyar. Devlete her türlü hizmeti eder. Ama devleti milletin karşısına dikersen, devletle milleti yarıştırırsan bu millet kazanır.

'Kurultay yapılırsa bu defter kapanır'

Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür. Bu Meclis'e yazı yazılmış 'Grubumuz yoktur' diye. Evelallah grubumuz buradadır. Bu grup iktidar yürüyüşü grubudur. Öfkeyi mücadeleye dönüştürmeye, iktidara kadar gitmeye var mısınız? O zaman haydi bakalım yürüyelim arkadaşlar."