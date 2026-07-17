Özgür Özel’den ‘yeni parti’ mesajı: 'Gözümüz pazartesi günü Yargıtay’da'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale’de yaptığı konuşmada partisinin yönetimine ilişkin devam eden yargı süreci ve “yeni parti” tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İstinaf mahkemesinin dosyayı 57 gün boyunca Yargıtay’a göndermediğini söyleyen Özel, dosyanın adli tatil öncesinde gönderilmesinin süreci geciktirmeyi amaçladığını savundu.

Yargıtay’ın pazartesi günü atacağı adımı beklediklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay’da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak.

Partisinin olası kararlara karşı hazırlık yaptığını söyleyen Özel, “Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız” ifadelerini kullandı.

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