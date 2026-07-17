Özgür Özel hakkında üç yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’te
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.07.2026 , 19:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 , 00:25
Yedi milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan dokuz Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi.
TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a sevk edildi.
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında üç ayrı dokunulmazlık dosyası hazırlandı.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen diğer milletvekilleri ise şöyle:
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.
Tezkereler Karma Komisyon’da ele alındıktan sonra milletvekilleri hakkında hazırlık komisyonları kurulabilecek. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin nihai karar ise TBMM Genel Kurulu tarafından verilecek.
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