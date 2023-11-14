Özgür Özel'den 'yeni anayasa' tepkisi: 'Bizde o göz yok'

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ilk kez konuştu.

Konuşmasına, geçen hafta sonu yapılan CHP kurultayına emek veren herkese teşekkür ederek başlayan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na da bugüne kadar partiye kazandırdıkları için teşekkür etti.

‘Emeğin yanındayız’

Özel, "Bundan sonra emek ve sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Güçlüyle güçsüz karşı karşıya gelmişsize güçsüzün, haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse haklının yanındayız" dedi.

Özel'in konuşması zaman zaman "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları atıldı.

‘Meydanı Erdoğan’a bırakmayız’

AYM'nin hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam eden TİP Milletvekili Can Atalay'ın durumundan bahseden Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Yargıtay'ın kararında AYM'yi yok sayma ve Meclis'e ayar verme var. Sayın Kurtulmuş önce olumlu bir karar verdi ama danışma kurulu toplantısı yapılmadı ve anlaşıldı ki bu gördüğüm en hadsiz darbeydi. Biz her darbede bedel ödemiş, genel başkanları cezaevinde yatmış bir partiyiz. 15 Temmuz gecesi TBMM'ye gidip hükümetin yanındayız, darbe kimden gelirse gelsin karşısındayız demiş ve demokrasinin arkasında durmuş biri olarak söylüyorum. Biri Erdoğan'a karşı darbeye kalkarsa onun karşısında dururuz ama bu darbe girişiminde meydanı Erdoğan'a bırakmayız."

Erdoğan’a seslendi

Yargıtay'ın kararından sonra yeni bir eylem kararına kadar TBMM'de başlattıkları oturma eyleminin devam edeceğini söyleyen Özel, "Ben bu anayasaya sahip çıkmazsam milletin bana verdiği burada bulunma yetkisini boşa çıkarmış" olurum dedi. Erdoğan'a da seslenen Özel, "Aklını başına topla, bindiğin dalı kesme" dedi.

‘Bizde o göz yok’

Erdoğan'ın yeni anayasa hakkındaki açıklamalarından da bahseden Özgür Özel, iktidar bloğunun anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip olmadığını hatırlattı ve "Bizde de o göz yok" dedi.

"Altı Ok'a sarılacağız" diyen Özgür Özel, sol, devrimci ve ilerici bir parti olmanın gereklerine de sonuna kadar bağlı kalacaklarını söyledi.