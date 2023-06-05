Özgür Özel'den tepki çeken sözlerine ilişkin açıklama: 'Son derece anlamsız ve provokatif'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir canlı yayın sırasında kullandığı ve tepki konusu haline gelen sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Özel, “Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” sözlerine ilişkin “Bu ifadeler; bir canlı yayında eksiklerimizi kabul ettikten, muhasebe ve değişim için atılacak adımları geciktirmemek gerektiğini vurguladıktan ve bu yöndeki kararlılığımızın altını çizdikten sonra sosyal medyada bazı trollerin CHP’li gibi davrandıklarını anlattığım kısımda kullanılmıştır. Bu paylaşımlar, tek başına son derece anlamsız ve provokatif bir anlam taşımaktadır. Her türlü eleştiriyi dikkate alıyor, hak veriyor ve önemsiyoruz” dedi.