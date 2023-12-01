Özgür Özel'den İYİP açıklaması: 'Kararı bekliyoruz'

Manavgat kampı için Antalya'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

DHA'nın aktardığına göre, Özel, burada yaptığı konuşmada, İYİP'in pazartesi günü görüşeceği yerel seçimlerdeki ittifak kararını değerlendirdi.

Özel, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Biz Sayın Akşener ile dünkü açıklamada ifade ettiğim gibi son derece sıcak son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdi pazartesi günü İYİ Parti’nin genel idari kurulunun konuyu değerlendirmesini alacakları kararı bekliyoruz. Alabilecekleri Her iki karara da son derece saygılıyız ama ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum. Bizim kampımıza gelince, biz üç gün boyunca hem ailelerimizle birlikte grubun birbiriyle paylaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu gelenekseldir ama kongreye gündeminden dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki bütçe takvimini yasama faaliyetlerini hem de yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve o konuya ilişkin milletvekillerimizin görüşlerini alacağız. Milletvekillerimize çeşitli sunumlar yapılacak çeşitli eğitimler yapılacak tüm kamplarımızda olduğu gibi bu kampında grubumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz”