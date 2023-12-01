İYİP'te CHP oylaması: Ankara’da 21 ilçe başkanı 'iş birliği' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretinin ardından İYİP’te görüşme trafiği hızlanırken, Akşener’in Ankara’da ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek görüşlerini aldığı öğrenildi. 25 ilçe başkanından 23’ünün katıldığı toplantıda 21 ilçe başkanı CHP ile Ankara’da iş birliği yapılmasını istedi. Akşener, bugün de İstanbul ilçe başkanlarıyla toplanacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinin ardından yerel seçimler için 81 ilde aday çıkarma kararı alan ve henüz bu kararından vazgeçmeyen İYİP'te CHP ile iş birliği yapılıp yapılmaması gerektiğine yönelik tartışmalar devam ederken, Çarşamba günü Ankara’da önemli bir toplantının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ankara ilçe başkanlarına fikrini sordu

Edinilen bilgiye göre Meral Akşener, Özgür Özel’in ziyaretinden bir gün önce Çarşamba günü Genel Merkez binasında Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ve ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda ilçe başkanlarına fikirlerini soran Akşener, bir de oylama yaptı. 25 ilçe başkanından 23’ünün katıldığı toplantıda 21 ilçe başkanı CHP ile Ankara’da iş birliği yapılması gerektiği yönünde oy kullanırken iki ilçe başkanı ise iş birliğine karşı çıktı. Toplantıda ayrıca İstanbul için de bir değerlendirme yapılması kararlaştırıldı.

İstanbul ilçe başkanları da Ankara'da toplanıyor

Bu doğrultuda bugün de İstanbul ilçe başkanlarının Ankara’ya gelerek Genel Başkan Meral Akşener’le görüşeceği öğrenildi. Akşener, bu toplantıda da İstanbul ilçe başkanlarına iş birliğine yönelik fikirlerini soracak. Bu arada Akşener’in, Genel İdare Kurulu üyelerine Pazartesi günkü toplantı için, görüş bildirmeyeceğini kararı Genel İdare Kurulu’na bırakacağını söylediği öğrenildi.