Özel ile görüşen Akşener: Yerel seçimlerde işbirliğini GİK'e soracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Özel, ziyaretinin ardından görüşmeye ilişkin; “İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir Genel İdare Kurulu (GİK) kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini sorduk” açıklamasını yaptı. Akşener ise “Pazartesi günü doğal olarak Genel İdare Kurulu’nu toplayacaktık, zaten. Orada bu soruyu, Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, göreceğiz” dedi.

Özel, bugün İYİP Genel Merkezi’nde Akşener’i ziyaret etti. Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. Akşener’e ise İYİP Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Ortay Vural ve Burak Akburak ile İYİP TBMM Grup Başkanı Koray Aydın eşlik etti.

Özel ve Akşener, görüşmelerinin ardından, açıklama yaptı.

ANKA'nın aktardığına göre Özel şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımızdan randevu talep etmiştik. Sağ olsunlar en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi, heyetleri ile birlikte ağırladılar.

Yaptığımız görüşmede, tabii ki çok önemli değerlendirmeler yaptık ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu: İYİ Parti’nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir Genel İdare Kurulu kararı ile tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adayları ile girmeleri noktasında bir irade beyanları, alınmış bir kararları vardı.

Biz ziyaretimizde; bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil. Ancak yerel seçimlerde, ittifak kelimesi yoruldu, ittifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim; esnekliği, biraz daha hızlı karar vermeyi, ikili iş birliklerini gerektiriyor. Biz, İYİ Parti’ye önümüzdeki yerel seçime yönelik olarak iş birliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir Genel İdare Kurulu kararının yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini, bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu, ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte, yerel seçimlerdeki iş birliği için partilerimizin görevlendireceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Ve Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık.”

Akşener ise şöyle konuştu:

“Sayın Özel’in söyledikleri doğrudur. O, konuyu anlattı. Bizim bir kararımız var, 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde. O konuyu, Genel İdare Kurulu’nda bizim tekrar iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, bir soruyu; Genel İdare Kurulu’na tekrar götürebilir misiniz, özü bu. Biz de arkadaşlarımızla, kendilerinin yanında da konuştuk. Pazartesi günü doğal olarak GİK’i toplayacaktık, zaten. Orada bu soruyu, Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah, her şey Türkiye için iyi olur.”