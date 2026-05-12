Özgür Özel'den 'itirafçı' olan Böcek ve Yalım'a dair ilk açıklama: Sinir krizi geçirdiği, ‘ne istiyorsanız imzalayacağım’ dediği yazıldı

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikalarını, CHP’li belediyelere dönük operasyonları ve “akpden.com” sitesine getirilen erişim engelini hedef aldı. Özel, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu ve gelini üzerinden yürütülen sürece dair de ilk kez konuştu.

'Her gün saldırı altındayız'

Yaptığı konuşmada yerel seçim sonuçlarını hatırlatan Özel, buna karşın CHP’li belediyelerin, bürokratların ve partinin kurumsal kimliğinin hedef alındığını söyledi.

Özel, şunları ifade etti:

Ege’nin bir tek ilini başka bir partiye bırakmadan yerel seçimlerde bir zafer kazandık. 47 yıl sonra gelen bir birincilik. Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanlarımız, yüzde 58-59’lara ulaşan bir beğeniyi elde ettiler. Her gün saldırı altındayız, her gün. Saldırılar adaylarımızdan, bürokratlarımıza, yani Türkiye’yi yönetecek kadrolardan, partimizin kurumsal kimliğine döndü. Partimize kapatma davası açacak hadsizliğe kadar. Üç kere yapılan kurultaya rağmen butlan davasına… Bunlar daha önce yaşanmamış şeyler.

Özel, yargı süreçleri üzerinden CHP’li belediyelere dönük iddialara da yanıt verdi:

Ankara’ya yeniden yollanan, Ankara’dan yeniden yollanan, hakimken bütün siyasi kararları veren, birçoğu oy birliği ile bozulan birisinin İstanbul’a gittiğindeki planı… Reklam panosu varsa yolsuzluk var demişler buna. Bahçeleri kazdılar, tek kuruş bulamadılar.

Bir belediye başkanının aday gösterilmeden önce kullandığı araç üzerinden suçlandığını söyleyen Özel, İstanbul’daki seçim kampanyası harcamalarını da gündeme getirdi:

Bizim bir belediye başkanımıza, aday gösterilmeden önce ilçeye verilmiş sesli aracı bir ay kullandı diye bunu aday olmadığı, memur olduğu dönemden rüşvete sokup arkadaşımızı 8-9 aydır iddianamesiz içeride tutanlar… Koca bir seçim kampanyası, 50 milyon TL Murat Kurum lehine Kalyon Ajans’a yapıyor. Bir tweet attı, ‘iftiradır’. Oysa mahkeme kayıtlarında var. Kalyon Ajans’a ödenen para.

Muhittin Böcek açıklaması: ‘Antalya’da yargılanıyor, İstanbul’da bir şey yok’

Özel, konuşmasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini üzerinden yürütülen sürece de değindi. Basına yansıyan etkin pişmanlık iddialarına ilişkin konuşan Özel, sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden yürütülmesine dikkat çekti.

Özel, şunları söyledi:

Biz de basından okuduk. Gökhan Böcek’in sinir krizi geçirdiği, ‘Tamam yeter, getirin ne istiyorsanız imzalayacağım’ dediği yazıldı. Ertesi gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gökhan Böcek’e itirafçılık için bir şart verilmesine… Antalya’da yargılanıyor, İstanbul’da bir şey yok. Zuhal’i İstanbul’a getirmişler.

CHP lideri, açıklamasında söz konusu sürecin aile fertleri üzerinden baskı aracı haline getirildiği görüşünü dile getirdi.

'İtirafçı olursan vereceğiz dediler'

Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında da konışan Özel, "İlk günden beri söyledik. Ne gerekiyorsa yapacağız diye. İlk toplantıda disipline verdik. Her parti gibi savunma süresinden sonra partiden attık. Özkan Yalım'ın TIR'larına çöktüler. İtirafçı oluırsan vereceğiz dediler" dedi.