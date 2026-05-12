Zuhal Böcek'ten de aynı ifade: 'Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti'
Yayın Tarihi: 12.05.2026 , 14:05
AKP'nin CHP'ye yönelik hedef davalarından olan Muhittin Böcek dosyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro teslim ettiğini söylemesi sonrası Muhittin Böcek de ifade vermiş ve benzer sözleri tekrarlamıştı.
Bu iki ismin AKP lehine itirafçı olması sonrası Muhittin Böcek'in gelininden de aynı içerikte bir ek ifade geldi.
Yandaş basının servis ettiği ifadeye göre Zuhal Böcek, ek ifadesinde şunları söyledi:
Gökhan hatırlamadığım bir zamanda bana, babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Ben eşimin ve ailesinin işleri ile ilgilenmediğim için bu konularda kendisine soru sormazdım. Üzerinden zaman geçtiği için para miktarını ve konuşmanın geçtiği tarihi hatırlamıyorum. Ankara seyahatlerimizin birinde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söylemişti.
Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan 'Hâlâ ne istiyorlar?' şeklinde tepki gösterdi. Gökhan bahsettiği 1 milyon avroyu kimden temin etti bilmiyorum. Ancak kendisi babasının konumundan dolayı Antalya'da herkesçe bilinir. İş insanlarından para istediğinde geri çevrilmezdi.
