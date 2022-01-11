Özgür Özel’den 'Enes Kara' mesajı: TOKİ yeterli Cumhuriyet Yurtlarını inşa edecek bu rezalet bitecek

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda yaşadığı baskıları ve gelecek kaygısını anlatıp yaşamına son vermesi hakkında bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeter artık! Bir çocuğumuzun daha tarikat ve cemaatlerin denetimsiz yurtlarında kaybetmeye tahammülümüz yok. Enes Kara’nın kaybına çok üzüldüm. Bu vahşi düzene isyanımız, itirazımız var. İktidarımızın ilk yılında TOKİ yeterli Cumhuriyet Yurtlarını inşa edecek bu rezalet bitecek” ifadelerini kullandı.