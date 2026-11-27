CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ve yeni bir aday belirleme sürecine ilişkin soruya, gelecek hafta cuma günü Ankara’da düzenleyeceği basın toplantısını işaret ederek yanıt verdi. Özel, açıklamasının ülke gündemini uzun süre meşgul edeceğini söyledi.

Özel, cumhurbaşkanı adayının değişip değişmeyeceği, yeni adayın kim olabileceği ve İmamoğlu'nun adaylığının mümkün olmaması durumunda nasıl bir yol izleneceği sorularına yanıt vermek üzere 4 Aralık Cuma günü Ankara'da öğle saatlerinde tek başına bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

‘Açıklamam ülke gündemini sarsacak’

Koza TV'de gazeteci Seda Selek'in sorusunu yanıtlayan Özel, açıklamasının ayrıntılarını şimdilik paylaşmayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Haftaya cuma günü Ankara'da öğle saatlerinde tam Seda Hanım'ın bu sorusuna yanıt verecek bir basın toplantısı yapacağım. Ülke gündemini uzun süre meşgul edecek, sarsacak bir basın toplantısı yapacağım. O toplantının sürpriz etkisini de Koza TV'nin şu anki yayında tüketmeyeceğim. O toplantıyı herkes beklesin.”

Açıklayacağı ismin cumhurbaşkanı adayı olup olmadığı sorusuna ise Özel, “Öyle olsa Koza TV'de açıklayacağım derim. Niye basın toplantısı yapıyoruz? Herkes gelecek, herkesin önünde söyleyeceğim” yanıtını verdi.

‘İmamoğlu milletin adayı’

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin değerlendirmesinde, İmamoğlu'nun ne kendisinin ne de partinin adayı olduğunu, milletin adayı olduğunu savundu.

19 Mart'ta yapılması planlanan ön seçimi hatırlatan Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 23 Mart'ta CHP üyeleri için planlanan sandığın dayanışma sandığına dönüştürüldüğünü ve 15,5 milyon kişinin oy kullandığını söyledi.

Özel, “Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel'in ne o günün CHP'sinin, bugünün Yeni Partisi'nin adayı değil. Milletin adayı bir kere. Bunu görmek lazım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesini ve tutuklanmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileriyle ilişkilendiren Özel, İmamoğlu'nun İstanbul'da AKP'ye karşı kazandığı seçimleri de hatırlattı.

Özel, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini önce iptal edilen mazbatanın ardından yeniden kazandığını, son seçimde ise 1 milyon 150 bin oy farkına ulaştığını belirterek, “Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Meclis Başkanı'nı çıkardı, son Başbakanı'nı çıkardı, en güvendiği Bakanı'nı çıkardı, Şehircilik Bakanı'nı çıkardı. İstifa ettirip aday yaptı. 'Hayır kardeşim' dedi, 'Ekrem İmamoğlu yönetecek'” diye konuştu.

Fon vurgunu: ‘Erdoğan'ın oğlu neredeyse sandalyeden düşecekti, o kadar şaşırmış ’

Özgür Özel, aynı yayında İBB ve FETÖ borsası olarak nitelendirdiği süreçlerde ortaya çıktığını ileri sürdüğü para ilişkilerine ve fon sistemlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Mevcut düzeni liyakatsizlik ve yargı üzerindeki baskıyla ilişkilendiren Özel, bazı hakim ve savcılardan normal koşullarda talep edilemeyecek kararların istendiğini söyledi.

Bu süreçte ortaya çıkan kirliliğin fon sistemleri aracılığıyla örtülmeye çalışıldığını savunan Özel, söz konusu fonları “kara para aklama sistemi” olarak nitelendirdi. Bazı paraların Lüksemburg gibi ülkelere çıkarıldığını da iddia etti.

Özel, Erdoğan'ın oğluna bu iddialarla ilgili bir sunum yapıldığı yönünde kendisine bir bilgi ulaştığını da anlattı. Sunumda, söz konusu süreçlerin merkezinde olduğu öne sürülen bir kişinin bu ilişkilerdeki rolünün aktarıldığını belirten Özel, Bilal Erdoğan'ın anlatılanlar karşısında şaşırdığını söyleyerek şunları söyledi:

Öyle bir şey var ki, diyorlar ki, ‘Bu işlerin tam göbeğinde olan ve sanki bu işleri çözecekmiş gibi olan birisinin bu işlerin ne kadar içinde olduğu aileden birisine, Erdoğan’ın oğluna bir sunumla anlatılmış. Neredeyse sandalyeden düşecekti, o kadar şaşırmış. ‘Ben bunu babama anlatırım, bu işi bitiririm’ demiş.’ Ümit ediyorum öyle bir şey vardır. Ümit ediyorum. Hatta öyle bir şeyse kamuoyunun önünde kendisine teşekkür edeceğim.

Özel, TERA fonu ve başka fonları örnek göstererek bu sistemlerin yurt dışına para çıkarılması ve borsada hisse fiyatlarının yapay biçimde yükseltilmesi için kullanıldığını ifade etti.

Söz konusu mekanizmayı “dev çamaşır makinesi” olarak tanımlayan Özel, bazı şirketlerin içinin boşaltıldığını, şirketlerin isimlerinin değiştirildiğini ve hisselerinin değerinin yapay biçimde artırıldığını kaydetti. Özel, bu hisselere yatırımcıların yönelmesinin ardından söz konusu kişilerin ellerindeki hisseleri satarak sistemden çıktığını belirtti.

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