Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e gönderilen mesajla ilgili açıklamada bulundu.

Mesajın varlığını doğrulayan Ayşegül Doğan, içeriğine ilişkin bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Doğan şunları kaydetti:

“Sayın Özel'e Sayın Öcalan tarafından gönderilmiş bir mesaj olduğu doğru.

Mesajın içeriğini biz bilmiyoruz ancak İmralı heyetimiz bu konuya ilişkin gerekli açıklamayı yapacaktır.

Bu görüşme gerçekleştikten sonra da Sayın Özel takdir ederlerse bu mesajı tabii ki kamuoyuyla paylaşacaklardır.

İçeriğini bilmiyoruz ama böyle bir mesajın heyetimiz aracılığıyla Sayın Özel'le paylaşılacağı bilgisi doğru, takvimi henüz netleşmedi. Onu da ifade etmiş olayım."