Özgür Özel yazışmaların geri getirilmesini istedi: Özkan Yalım yeniden ifade verecek

“Rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanan ve "itirafçı" olan Uşak’ın eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifade vereceği öğrenildi.

NTV'nin haberine göre, Yalım’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ödediğini iddia ettiği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği belirtildi.

Yalım, geçtiğimiz günlerde ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan Adliyesi'nde 5 saat boyunca ifade vermişti. İfadesinde Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı ile ilgili iddialarda bulunup birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü ileri sürdü.

Kurultay sürecinde önce 200 bin lira, sonra 1 milyon lira nakit para desteğinde bulunduğunu öne süren Yalım, Özel'in kendisine “Ne kadar verebilirsen ayarla” dediğini iddia etti. Yalım, parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddiaları arasına ekledi.

Özel: Aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler

Konuyla ilgili Özgür Özel ile Özkan Yalım'a ait olduğu ileri sürülen bir WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz, Özel'le konuştu.

Buna göre Özel, yazışmaların kendisinde bulunmadığını belirterek eski telefonunu özel kalemine verdiğini verirken de WhatsApp'ını tamamen kaldırdığını söyledi. Paylaşılan ekran görüntüsünün eksik olduğunu savunan Özel, "Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler" dedi.

'Yalım'ın telefonunun açılıp incelenmesini ve silinen mesajların geri getirilmesini isteyeceğiz'

Avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağını belirten Özel, ekran görüntüsü gerçekten delil olarak sunulduysa Yalım'ın telefonunun açılıp incelenmesini ve silinen mesajların geri getirilmesini isteyeceklerini söyledi:

Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın: Yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur

Dün, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da düzenlediği basın toplantısında, "Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir. Bir kere daha bu manşetleri atanlar, bu haberleri yapanlar alçaklıklarıyla baş başa kalacaklardır. Utanırlar mı ondan emin değilim ama alçaklıklarıyla baş başa kalacaklardır" açıklamasını yapmıştı.