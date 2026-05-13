'İtirafçı' olmuştu: Özkan Yalım'ın ek ifadesinde 'kurultay' iddiaları

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

“Rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla tutuklanan ve "itirafçı" olan Uşak’ın eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Aydınlık'ın haberine göre, "etkin pişmanlık"tan yararlanan Yalım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği şaibe iddialı 38. Kurultay’da, yakınlarını belediye ve iştiraklerinde işe sokmak karşılığında 115 delegenin Özgür Özel’e desteğini aldığını savundu. Yalım, bu hususta delegelerin taleplerini karşılamak üzere Özel’in çalışma ofisinde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın başkanlığında özel bir ekibin oluşturulduğunu öne sürdü. Bizzat kendisinin referansıyla belediye ve iştiraklerinde yakınları işe alınanların isimlerini de verdi.

Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamındaki ilk ifadesinde paylaştığı Özgür Özel’e 2 parça halinde 1 milyon 200 bin lira verdiği söylemini de ayrıntılandırarak tekrarladı. Anlattıklarının kayıtlarının telefonunda bulunduğunu bildirdi.

'40 civarında ile gidip delegelerle Özel’i desteklemeleri için görüştüm'

Özkan Yalım, mahkemelik olan ve şu anda istinafta bulunan 38. Kurultay sürecinde delegeleri menfaat karşılığında Özel’i desteklemeye ikna ettiklerini şöyle aktardı:

“Özgür Özel’in genel başkanlığına destek olunması yönünde delegelerle görüşmek için Diyarbakır, Van, Aydın, Denizli, Aksaray, Yozgat, Mersin ve daha hatırlayamadığım yaklaşık 40 civarında ile giderek oradaki delegelerle yapılacak kongrede Özgür Özel’i desteklemeleri için görüştüm. Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri Özgür Özel’i daha az destekledikleri için özellikle bu iki ildeki delegeler üzerinde çalışmalar yürüttüm. Bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerin birinde işe alınmasını istediğini ancak bu şartla yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’i destekleyeceğini iletti.

Telefonum incelendiğinde Özgür Özel’i desteklemek için çocuklarının işe alınması yönünde şart koşan delegenin göndermiş olduğu çocuklarına ait CV’ler ve açık kimliği tespit edilebilir. Kahramanmaraş’ta Canset Ceyhan ve Hülya Doğu, Gaziantep’te Elif Berfin Aksu, Fatma Müge Düşün, Zehra Ertan, Cemile Şervan, isimli CHP delegeleri bulunmaktadır. Bunların çocuklarının SGK kayıtları yönünde araştırma yapıldığı taktirde ve telefon inceleme tamamlandığında söylemiş olduğum husus doğrulanacaktır. Ben yapmış olduğum bu çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım.”

'Görüşmeleri Özel’in seçim koordinasyon merkezinde kendi şahsi telefonumla yaptım'

Özel için Ankara’da kurulan ofiste telefonla da delegeleri ikna çalışması yürüten Yalım, “1200 delegesinden 600-700 arası delegeyle bizzat telefonla görüşerek Özgür Özel’i desteklemeleri konusunda 'değişimin şart olduğu, Özgür Özel’in daha genç ve dinamik olduğu' yönünde görüşmeler yaparak çalışmalar yürüttüm. Bu görüşmelerin çoğunu Ankara Çankaya’da bulunan Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezinde kendi şahsi telefonumla aramak suretiyle gerçekleştirdim.” dedi.

Yalım, delegelerin taleplerini karşılamak üzere kurulan özel ekibi şöyle dile getirdi:

“Yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’i destekleme yönünde bildirilen talepler ile alakalı hususlarda başta Veli Ağbaba olmak üzere Özgür Özel’in seçim koordinasyon merkezinde özel bir grup ilgileniyordu. Bu grubun misyonu yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’e destek ve imza vermek için karşılığında belirli talepleri olan delegelerin bu taleplerini karşılamak üzerineydi. Bu talepler genellikle delegelerin çocuklarının veyahut yakınlarının CHP’li belediyeler ve iştirakleri kadrosunda işe alınmaları yönündeydi.”

'Taleplerle alakalı yapılacak işlemler Ağbaba’nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyordu'

Yalım sadece kendisinin değil değişimci milletvekilleri ve belediye başkanlarının da isteklerin temini için çalıştığını ileri sürdü ve şöyle devam etti:

“Yukarıda anlattığım şekilde Özgür Özel’i desteklemenin şartı olarak çocuklarının ve yakınlarının CHP’li belediye kadrolarında işe alınması yönündeki talepler delegelerle görüşen milletvekilleri ve belediye başkanları toplamış oldukları bu talepleri seçim koordinasyon merkezine bildiriyorlardı. Bu taleplerle alakalı yapılacak işlemler Veli Ağbaba’nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor ve ilgili yerlere iletiliyordu. Bu grubun misyonu yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’e destek ve imza vermek için karşılığında belirli talepleri olan delegelerin bu taleplerini karşılamak üzerineydi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1200 delegesinin çocukları yönünden bir çalışma yapılarak, kurultaydan iki ay önce ve iki ay sonra CHP belediyeleri veya belediyeye bağlı şirketlere işe alınan delegelerin çocukları ve yakınları tespit edilebilir. Bu kişilerin SGK kayıtları kontrol edildiğinde kurultay öncesi yahut hemen sonrasında çocuklarını CHP belediyeleri bünyesinde işe başladıklarına dair kayıtlar temin edildiğinde hangi delegelerin çocuklarının işe alınması karşılığında Özgür Özel’i destekleyeceklerini söyledikleri tespit edilecektir.”

'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla'

Yalım, Özel’e verdiğini söylediği paralara ilişkin beyanını da ayrıntılandırdı. 1 milyon lirayı elden Özel’in yakın arkadaşı olarak anılan Demirhan Gözaçan’a verdiğini kaydetti:

“Ben 200 bin TL parayı nakit olarak verdikten sonra Özgür Özel benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek tekrardan para istedi, 'Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle' dedi. 13 Ekim

2023 tarihinde telefonumda 'Ozgur Ozel Yeni Nosu Kendı Veya Danısmanı' olarak kayıtlı numara Özgür Özel’in şahsi numarasıdır. Bu numaradan bana mesaj atarak 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizimin içerisine koy' şeklinde mesaj göndermişti. Telefonum incelendiğinde mesaja ulaşılabilir.”

Yalım, Özel’in kullanımına tahsis edilen arabanın VIP dönüşümü için belediye kasasından 170 bin avro artı KDV harcandığını da yineledi.

Özel dün partisinin grup toplantısında iddiaları, "Özkan Yalım'ın TIR'larına çöktüler. İtirafçı olursan vereceğiz dediler" sözleriyle yalanlamıştı.