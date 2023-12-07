Özgür Özel, TÜSİAD Başkanıyla görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, patronlar kulübü TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

Özgür Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe'nin eşlik ettiği görüşmede TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gidecek. Özgür Özel Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresine de katılacak.