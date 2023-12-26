Özgür Özel: Sizi meşrulaştıracak hiçbir imza atmayacağız

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada öldürülen 12 askerden biri olan Enis Budak'ın cenazesinde yaşanan provokasyonu hatırlatan Özel, Budak'ın babasının "Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız" sözleri nedeniyle teşekkür etti.

Özel, isim vermeden iktidarın tutumunu eleştirdi:

"Birileri kendi sorumluluklarını örtmek ve kendi sorumluluklarına ortak etmek için hesap içine girdiler ve bir büyük algı operasyonunun ilk günlerini yaşadığımızı vidan sahibi herkese hissettirdiler. Biz 12 askerimizin nasıl şehit olduğunun millete anlatılmasını, Cumhurbaşkanı ya da Milli Savunma Bakanı eliyle Meclis'in bilgilendirilmesini talep ettik."

‘Suudi kralı ölünce yas ilan etmişlerdi’

Özel, ölüm haberlerinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmesini istediklerini ancak iktidarın 'oralı olmadığını' söyledi. "Daha önce bu yetkiyi Suudi Arabistan Kralı ölünce 3 gün kullanmışlardı" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman olduğu gibi 2 paragraf yazının altına imza atıp terörü kınamak istediler. Yas ilan etmeyelim, ne yaşandığını anlatmayalım ama A 4 kağıda imza atıp kınama yapalım. Milli yas ilan edilmeden, gerekli bilgilendirme yapılmadan sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız.

Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Onlardan korkmuyoruz ama bu partinin arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında hiçbir endişesi yoktur, kimseden korkmuyoruz.

'Kaç bildiriye imza attık, neyi çözdük?’

1984'ten beri kaç bildiriye imza attık? Neyi başardık, neyi çözdük? Bundan sonra ne ezbere iktidar var, ne de ezbere muhalefet var. Faşizme, 'Sen neden böyle yapıyorsun' denmez. Mikroba, 'Sen neden hasta ediyorsun' diye sorulmaz. Muhalefet, iktidarın pozisyonuna güç veriyorsa o ülkede iktidar değil muhalefet sorgulanır. Sorumluluğumun farkındayım.

Elbette sorularımız var. 20 aydır Pençe-Kilit operasyonu şehit geldikçe hatırlanıyor. Bu operasyonun amacı ne, hedefi ne? Ulaştıysa neden oradayız, ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Bu şartlarda koruyamıyorsak mehmetçiğin hayatı için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu?

Sayın Ali Yerlikaya'yı arayıp emniyet mensuplarına teşekkür ettim. Acılarını yaşamak yerine bu meselelerde defalarca telefon edip 'Yapanları lanetliyoruz. Özgür Bey bizim ailemizin çocuğu' diyen Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum."