Özgür Özel ‘sine-i millet’ tartışmasına kapıyı kapattı: ‘Ara seçim yapalım’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

2 saat süren görüşmenin ana konusu Özel’in “ara seçim” çağrısıydı. Özel’e görüşmede CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de eşlik etti.

Kurtulmuş'tan ara seçimle ilgili siyasi partiler arasında uzlaşma sağlamasını isteyen Özel ara seçimin anayasa gereği yapılması gerektiğini belirtti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, sine-i millet tartışmalarına ilişkin "Millet eline bayrak verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Partide, Meclis'te ve belediyelerde görevlerimizin başındayız bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz” dedi.

Ara seçim çağrısını yineleyen Özel, “Seçim bölgem Manisa'dan başlayarak, Manisa'ya sandık koyarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim. Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın, en geniş coğrafyada yapalım. Ara seçimin 8 milletvekili için olanına da 30 vekille olana da genişletilmiş olana da hemen bu hazirana varız” diye konuştu.

Dünkü grup toplantısında ara seçim teklifini yineleyen Özel, gerekirse CHP'li 50-55 milletvekilini istifa ettirerek Türkiye’yi genişletilmiş bir ara seçime götürülebileceğini söylemişti.