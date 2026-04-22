AKP içinde konuşulan seçim krizi senaryolarını paylaştı: 'Bunlar olursa çok ciddi zorlar'

AKP içinde CHP'ye kayyım ve Mansur Yavaş'a yönelik operasyon adımına karşı çıkanlar olduğu bir süredir konuşuluyor.

Bu ekiplerin Saray'a da gittiği, böylesi adımların AKP'ye zarar vereceğini, CHP'nin önünü açacağı şeklindeki görüşlerini aktardıkları ifade ediliyor.

Bir süredir daha geri planda kalan ve AKP içindeki bazı ekiplerle gerilim yaşayan isimlerden Mücahit Birinci, yukarıdaki talebi dile getiren partililerin aklındaki senaryoları sosyal medya üzerinden paylaştı.

"Mansur Yavaş aday olursa çok ciddi zorlar. Ali Babacan çatı aday olursa çok ciddi zorlar. Mansur Yavaş gözaltına alınırsa, oy oranı Ekrem İmamoğlu lehine %5+ artar; CHP %40’ın çok rahat üstüne çıkar (tek başına). Butlan gelirse, CHP’de ne olursa olsun, seçim 2028’de alınsa bile, muhalefet %50–55 bandına çıkar" diyen Birinci, "Finalde, zaman gençten yana olduğu için iktidar en az 20 yıl sağdan merkez sağa ve sola kayar. Bu kayış %60 ile başlar, 4. seçimde yine %30–35’lere çekilir. Yani aşağı yukarı 20 sene sonra…" ifadesini kullandı.

"Bazen birilerinin işi bitti denirken, aslında o bitti denen kişinin, başkaları tarafından hikâyesi yazılıyor olabilir. Kim bilir?" diyerek İmamoğlu'na dair imada bulunan Birinci, AKP'ye acil bir çağrıda bulundu:

Bundan mütevellit: * Çok acil şekilde demokratik ve özgürlükçü kodlarımıza geri dönmemiz,

* Tansiyonu düşürmemiz,

* Ekonomiye dört elle sarılmamız,

* Adalet ve tarım konusunda acil ve kesin çözümler bulmamız şarttır, kaçınılmazdır. Aksi halde, 2002’de iktidara, devlete ve makamlara elveda diyen Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve kadroları gibi oluruz.

Neden önemli?

AKP içinde uzun süredir iki ayrı eğilim arasında ciddi bir kriz vardı.

Bu eğilimlerden biri, DEM'i yanına aldıkları tabloda CHP'nin üzerine çok daha sert hamlelerle gitmeyi savunuyor.

İmamoğlu'nun tutuklanması, Yavaş'a yönelik hamle yapılması ve CHP'ye kayyım adımı bu ekibin en büyük taleplerinden.

Yine AKP içinde bir başka ekip ise bu adımların sonucu olarak partinin iktidarı kaybedebileceği, bu nedenle de operasyonların bu noktanın ötesine taşınmaması taraftarı. Bu ekibin "demokratikleşme" gibi bir kaygısı, "özgürlükçülük" gibi bir derdi yok tabii. Burada da koltuk kaybının getireceği korku merkezde.

Mücahit Birinci, sesi giderek daha az çıkan bu ikinci ekibin sesi olmaya soyunarak söz konusu paylaşımı yapan isim oldu.

Bu paylaşımın AKP içinde bir yankısı olup olmayacağı meçhul.