Özgür Özel: Kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin

AKP yargısının CHP'ye yönelik mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan alınan Özgür Özel, Yeni Parti’nin kuruluşunun ardından Halk TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Özel "butlan CHP"sinin Sarıyer'de düzenlediği rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine tepki gösterdi. "Genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez" diyen Özel şöyle konuştu:

"Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkarmak bir gazetecilik başarısıdır. Oradan sonra kullanılan dili kabul etmek mümkün değil. Ben işin o tarafındayım; diğer tarafı milletimizin takdirindedir.”

Ayrıca Özel, konuya dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur" değerlendirmesine de katıldığını ifade etti.

Yargıtay 'mutlak butlan' kararını kaldırırsa ne olacak?

İktidar partisinin CHP’de “31 Mart zaferini getiren siyaset anlayışını” hedef aldığını söyleyen Özel, Yeni Parti’de de aynı anlayışı sürdüreceklerini ve hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Yargıtay’ın CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin soruya yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez, Yeni Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız.”

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar katılacak mı?

Özgür Özel, Zeydan Karalar ve Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına dair sorulan soruya yanıt verdi.

Yavaş ile ilgili bir kuşkularının olmadığını vurgulayan Özel, "Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü." diyerek şunları söyledi:

"Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin."

Özel, Karalar için ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

Zeydan Karalar'a baskı yapılıyor iddiası

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile konuştuğunu ve dikkat çeken gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Karalar'ın hakkında Aziz İhsan Aktaş davasında devam eden bir yargılama olduğunu belirten Özel, Karalar'a "Yeni Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz" şeklinde baskı yapıldığına dair duyumlar aldığını ifade etti.

"Zeydan Karalar’ın durumu özel. Dün beni bir kez daha aradı Zeydan Başkan. Yani biz bir abi-kardeş ilişkisi içindeyiz. Zeydan Başkan'ın çok yönlü, farklı farklı, çok katmanlı durumları var" diyen Özel şöyle konuştu:

"Mesela Zeydan Başkan'ın yargılandığı dava karar sürecinde. Bir yandan birçok belediyemize 'Efendim işte yeni partiye geçerseniz şöyle olur.' korkusunu yaymaya çalışan bir iktidar medyası, bir AKP yargı kolları var. Butlan yönetiminin çok farklı farklı ağızlardan önden, arkadan, sağdan, soldan ona buna yolladığı haberler var.”

‘200’ün üzerinde belediye başkanı Yeni Parti’ye katılacak’

Ayrıca Özel Yeni Parti'ye katılımların süreceğini ifade ederek "Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye YENİ Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklara 'evet' oyu vereceği iddiası

İktidar medyasındaki "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Özgür Özel ile ilgili hazırlanan fezlekelere 'evet' oyu vereceği"şeklindeki haberlere dair de konuşan Özgür Özel, söz konusu haberin Türkiye gazetesinde yayımlanmasına dikkat çekti.

Özel, Yeni Parti'nin potansiyelinin iktidar kanadının farkında olduğunu ve bu tür haberlerin milleti korkutmak için servis edildiğini kaydetti.

Dokunulmazlığının kaldırılmasından korkmadığını belirten Özel şöyle konuştu:

"Polemiğe girmek istemem. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları şamar oğlanı yaptı zaten. Türkiye gazetesi bu konuda butlan operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak. Butlancılar korkutamıyor bununla mı korkutacaklar?"

Bahçeli'nin Yeni Parti ile ilgili sözleri

Devlet Bahçeli'nin Yeni Parti ile ilgili yaptığı değerlendirmelere dair konuşan Özgür Özel, "Bir defa şunu söyleyelim: Devlet Bey yanımızda durmuyor, Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni. Devlet Bey'in yanında durduğu şey Yeni Parti ya da Özgür Özel değil; demokratik siyaset hakkı" dedi.

Yeni Parti'yi kurmadan önce CHP'ye veda ederken söylediği "Unutkan olmayacağız" sözlerine değinen Özel "Şundan herkes emin olsun, tarihin kırılma anındayız. Tarihin kırılma anında doğru yerde duranlarla Erdoğan'a bir kez daha iktidar kapısını aralamak için bizim iktidar yürüyüşümüzü durduranları ilerleyen zamanda, iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız" dedi.

Özel, "butlancıları" asla affetmeyeceklerini ve iktidar olduklarında bu kişilerin kendilerine yaranmaya çalışmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

İkinci parti yedekte

Eylül ayında Yeni Parti kurultayını tamamlamayı planladıklarını belirten Özgür Özel, mevcut durumda Yeni Parti'nin olası baskın seçime giremediğini belirtirken ikinci bir partiyi de yedekte tuttuklarını ifade etti. Özel, söz konusu partinin adını açıklamayacaklarını söyledi.

Öte yandan Özel, baskın seçimin şu an için pek olası olmadığını belirtirken olsa bile kendi adaylarının büyük farkla seçileceğini savundu.

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi yeniden çalışacak mı?" sorusunu yanıtlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kafamdaki sistem belli. Kriterleri sağlamak şartıyla biz kazanacak adayı göstereceğiz. Biz bir genel başkanın ve çevresinin kazanacak adaylar varken kendisinin adaylaştırılması sonucunda kazanacağımız bir seçimi kaybettik. Biz hâlen o hatada ısrar edildiği için partiye yeni bir yol açmak istedik. Kemal Bey 28 Mayıs günü partiyi bıraksaydı ben de onunla bırakmaya hazırdım. Bu noktada kendi adaylığımla Türkiye'nin önünü kapatmam.

Ekrem İmamoğlu benim adayım değildi. Ön seçim ile belirleme noktasında İmamoğlu'nun aday aday olduğu bir süreci işletiyordu. Mansur Başkan ön seçime girmenin doğru olmadığını söyledi ama gitti oy kullandı. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nu aldılar. Ön seçimi yaptırmamayı istiyorlardı. Bütün üyelerle ön seçime kararı verdik. 19 Mart'taki Saraçhane'de kalınan 7 günde sandığın yanına bir de dayanışma sandığı koyalım dedik. Üye olmasa da gelsin dedik. 15,5 milyon kişi oy kullandı. Ekrem İmamoğlu bu kişilerin adayıdır. Bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Danıştay aşaması var. Hepsinin önünde zorluklar var. Bütün zorluklara rağmen Ekrem İmamoğlu milletin adayıdır. Kendisinin ortaya koyduğu bir gerçeklik var. Tayyip Erdoğan rakibinden korkan, rakibi aday olmasın diye diplomasını iptal ettiren ve hapse attıran birisidir. Bunun bedelini de siyaseten ödemelidir.

Mevcut durumda Ekrem Başkan aday olamasa da onun kadar güçlü birinin millet tarafından adaylaştırılması gerekir."

Cemil Tugay Yeni Parti'ye katılacak mı?

Özel, "Cemil Tugay Yeni Parti'ye katılacak mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İzmir'i tutamıyoruz. Bütün ilçeler, yönetimler... Onların tamamı bize gelmek istiyor. Cemil Bey Yeni Parti kurulmalı diyordu. Bizim kendisiyle zamanlama problemimiz var. Kendisiyle benim kişisel olarak hiçbir sorun yok."

AKP'den Binali Yıldırım'ın tebrik ettiğini duyurdu

Kimlerden tebrik geldiği sorusu üzerine Özel AKP'li Binali Yıldırım'ın arayıp tebrik ettiğini açıkladı. Özel "Binali Yıldırım aradı ve tebrik etti. Aramızda böyle bir ilişki vardır. Bayramda ben ararsam, kandilde o arar. Ama Erdoğan aramadı" dedi.

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