Yeni Parti taktik mi değiştirdi: Belediye hamlesi nereye uzanıyor?

CHP’ye yönelik AKP iktidarının aldığı mutlak butlan kararıyla partinin bölünmesiyle sonuçlanmış, Özgür Özel’in liderliğinde, tam 91 vekilin desteğiyle Yeni Parti kurulmuştu.

Parti, vekillerin ve önceki dönem yönetici kadroların önemli bölümünü peşinden sürüklerken, belediyeler konusundaysa kafalar karışıktı.

Belediye başkanlarının toplu halde Yeni Parti'ye geçmesi halinde, yeni operasyonların gelebileceği veya mevcut soruşturmaların hızlanabileceği endişesi buradaki temel gerekçeydi. Bununla bağlantılı bir diğer kriz başlığı da operasyon endişesiyle Yeni Parti’ye geçmek istemeyecek isimlerdi.

Ancak belli ki bu strateji, bütünlüklü olarak uygulanmayacak ve belediyeler bu sürecin temel turnusollarından biri haline gelecek.

Şu ana kadar CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçeceğini duyuran belediye başkanlarının listesi şöyle:

Besim Dutlulu — Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı

Muharrem Erkek — Çanakkale Belediye Başkanı

Ali Orkun Ercengiz — Burdur Belediye Başkanı

Melek Mızrak Subaşı — Bilecik Belediye Başkanı

Filiz Ceritoğlu Sengel — İzmir Selçuk Belediye Başkanı

Kazım Kurt — Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı

Selçuk Balkan — İzmir Urla Belediye Başkanı

Bilgehan Erdem — Artvin Belediye Başkanı

Ercüment Şahin Çervatoğlu — Rize Fındıklı Belediye Başkanı

Kadir Aydar — Adana Ceyhan Belediye Başkanı

Dursun Mirza — Bandırma Belediye Başkanı

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu — Bozüyük Belediye Başkanı

Mehmet Şerif Yıldırım — Malatya Hekimhan Belediye Başkanı

Serkan Sak — Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı

Oğuz Yantemur — Kars Susuz Belediye Başkanı

'İkinci dalga' beklentisi sürüyor, kriz dört isimde düğümleniyor

Parti kulislerinde belediye başkanı geçişlerinin devam edeceği konuşuluyor.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yeni Parti kaynakları, 200’e yakın belediye başkanının Yeni Parti’ye geçiş talebini ilettiğini öne sürüyor.

Ancak söz konusu geçişlerin başladığı tarihten itibaren geçiş yapan isimlerden çok, dört belediye başkanın ne yapacağı asıl tartışma konusu olacak gibi görünüyor.

Bu isimlerden ilki, CHP’den Yeni Parti kurulmadan önce istifa eden Cemil Tugay. Daha önce Özel parti kurduğunda bu partiye geçeceğini söyleyen Tugay, parti kurulduktan sonra ise bir süre daha bağımsız kalacağını açıkladı. Tugay hakkında gündeme gelen iddialardan biri de AKP’ye katılacağı yönünde.

Tugay dışında adı aslında en çok konuşulan ve çeşitli spekülasyonlara yol açan isim Mansur Yavaş.

Yavaş, partinin adı en öne çıkan cumhurbaşkanı adaylarından biri.

Yavaş’ın Yeni Parti’ye katılacağı yönünde hiçbir açıklaması yok. Bu yönde bir adım atması durumunda Yeni Parti’nin elini en çok güçlendirecek isim de Yavaş gibi duruyor.

Yine Yavaş’la birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de hangi yönde adım atacağı tartışma konusu. Bu iki kritik ismin de CHP’de kalacağı ifade ediliyor.

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