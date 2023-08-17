Özgür Özel: İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var

CHP'de seçimlerinden sonra genel başkanlık tartışmaları sürerken, adaylar arasında ismi yer alan Özgür Özel, "Değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak'' diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ortak bir hayalimiz" var diyen CHP'li Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yaptığı röportajdan satır başları şu şekilde:

- 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konuşuluyor

"O hedef açısından da İstanbul'u bir kez daha kazanmasının en önemli kilometre taşı olacağını düşünüyorum. İstanbul kazanıldığında İmamoğlu, AKP'ye karşı üst üste dördüncü zaferini almış olacak. İstanbul'u üç kez kazanmış olacak. Biz de soracağız: “İmamoğlu'nun sizi kaç kez yenmesi gerekiyor?"

- İmamoğlu, sizin için “CHP'nin tarihini bilen ve sicili temiz evlatları var” dedi

"Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli.

Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum."

- İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız?

"İmamoğlu ile aramızda “Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur” gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.

CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka bir şey. Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka… Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal Bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz."