Özgür Özel: Genel başkanlık adaylığına karar verirsem Anadolu turu atarım

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından "değişim" çağrılarının yapıldığı CHP’de bir tarafta liderlik için adaylar diğer tarafta program ve tüzük değişikliği tartışılıyor. Seçim sonrası yaptığı "değişim" çağrılarının ardından adı ön plana çıkan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı, söz konusu tartışmalara değindi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, parti örgütü yapılanmasında da köklü bir değişiklik gerektiğini belirterek, "Liderin güçlü olduğu, bütün genel başkan yardımcılarının da lider tarafından atandığı bir anlayıştan, örgütün ve tüm seçilmişlerin kendi ağırlığını bildiği ve tüm kademelerde yönetime müdahil olabildikleri bir süreci tarif ettiğimiz yeni bir örgüt mimarisine, yeni nesil bir yönetime ihtiyaç var" diye konuştu.

Adı genel başkanlık için geçen Özgür Özel, istifa edip Anadolu turuna çıkacağı iddialarına ''Ben senelerdir Anadolu turu atıyorum, bundan sonraki süreçte genel başkanlıkla ilgili karar verirsem Anadolu turu atarım'' yanıtını verdi. Özel, istifa edeceği yönünde haberlerin doğru olmadığını söyleyerek, bu konunun kendi tasarrufu dışında tartışılmasını iyi niyetli bulmadığını kaydetti.

'Karar verirsem Genel Başkanla paylaşacağım'

İstifa edip Anadolu turuna çıkma gibi bir durum olmadığını ifade eden Özel, “Bunu yapacaksam benden duyarlar. Birileri söylüyor diye ve basitleştirerek ve indirgeyici bir anlayışla onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve çok daha Türkiye’ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil bir anlayışın harekete geçmesi ile mümkün. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim” dedi.

Genel başkan adaylığı ile ilgili sorulara daha önce "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım” yönünde açıklamalarını hatırlatarak yanıt veren Özel, aynı noktada olduğunu kaydetti.

Özgür Özel, parti örgütü yapılanmasında da köklü değişiklik gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Örgüt yapısı açısından yükselen bazı milliyetçi sağ akımlara benzeyen, korku siyaseti, tehdit üzerine kampanya kuran, bir yandan Orban’a, Putin’e benzemekten Trump’ın yaptığı işlere öykünmekten geri durmayan bir siyasetle rekabet ederken bunlardan farklılaşmak lazım. Liderin güçlü olduğu, bütün genel başkan yardımcılarının da lider tarafından atandığı bir anlayıştan, örgütün ve tüm seçilmişlerin kendi ağırlığını bildiği ve tüm kademelerde yönetime müdahil olabildikleri bir süreci tarif ettiğimiz yeni bir örgüt mimarisine, yeni nesil bir yönetime ihtiyaç var.''