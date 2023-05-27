Özgür Özel: Erdoğan seçilirse doların Pazartesi 25 lira olacağı açık

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yarın düzenlenecek ikici tur seçimleri öncesi ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda Pazartesi günü doların 25 lirayı göreceğini söyleyen Özgür Özel, "Talep var, dolar yok. Dolar isteyene dolar verilmiyor. Büyük bir kriziz arifesindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çoktan deniz bitti, gemi karaya oturdu" diyen Özel'in Halk TV yayınındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı'nı, 'Söz dinlemiyordu' diye görevden alıyordu. Oysa ki söz dinlememek üzere tasarlanmış. Fiyat istikrarı için ekonomik programın gereğini yapacak. Ekonominin gereği enflasyonu dizginlemek için 2 puan faizi artırmak, inat ediyor 'Artırmam, düşüreceksin' diyor. Faizi düşürdükçe para dolara yöneliyor, 'Dolar yükselmesin' diyor, bu sefer de eldeki rezervi satıyor. Önce 128 milyar dolarımızı yaktılar, sonra dışarıdan para borçlandılar. O da şu an eksi 73 milyar dolar. Bugün dükkanı kapatsak 76 milyar dolar cümle aleme borcumuz var, Türkiye iflas etmiş durumda.

'Büyük bir kriziz arifesindeyiz'

Kasada 4 milyar dolarla 14 Mayıs'a gelmişlerdi. Baktılar bu iş daha 1 hafta bile gitmeyecek, kısıtlamalara gittiler. Bu hafta içinde mızrak, çuvala sığmadı. Bankadan dolarımı çekebilirim deyince 'Ankara'dan isteyeceğiz' diyorlar. Bazı özel bankalar yurt dışındaki ortaklarından uçakla efektif getiriyorlar, müşterilerine yükümlülüklerini yerine getirmek için. Talep var, dolar yok. Dolar isteyene dolar verilmiyor. Bu işin sonunda üç tane kur çıktı; Merkez Bankası'nın kuru, bankaların kuru ve doların gerçek kuru. Ve o kurun pazartesi gününden itibaren 25 lira olacağı da açık. Eğer Erdoğan görevde kalırsa göreceğimiz korku filminin fragmanını izliyoruz. Para istediğinde bankanın parayı veremediği kapalı bir ekonomi. Büyük bir kriziz arifesindeyiz.

'Türkiye'ye güvenip parayı getiremiyorlar'

Kemal Kılıçdaroğlu 300 milyar dolarlık bir fon buldu, bu fon temiz fon. Bütün dünya aslında son derece Türkiye'yi elverişli ve yatırım yapılabilir görüyor, genç nüfus, coğrafi konum ve Çin'den boşalan eri doldurması açısından. Bir tek şeyi yapamıyor, Türkiye'ye güvenip parayı getiremiyor. Neden? Çünkü hukukun üstünlüğü yok. Kılıçdaroğlu bu memlekete demokrasiyi getirirse paranın geleceği, ekonominin çarklarının döneceği çok belli. İnsanlar oy verirken aynı zamanda buna da oy verecekler."