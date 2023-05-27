Kılıçdaroğlu: Hiçbir fakir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeyecek

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile Destekleri Sigortası Buluşması"nda konuştu.

Konuşmasına, yaşanan ekonomik problemlerin farkında olduklarını ve çözümü için çalışacaklarını ifade ederek başlayan Kılıçdaroğlu, "Benim sözüm var, hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim. Size söz veriyorum; hiçbir fakir ailenin elektriği, suyu, doğalgazı kesilmeyecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını sürdürdüğü sırada kendisini dinleyen seyirciler arasında bulunan ve sesini duyurmak isteyen bir kadını sahneye davet etti. Yanında bulunan oğlu ile sahneye çıkan kadın, yaşadıkları ekonomik sorunları anlattı. Bir süre sahnede söz konusu yurttaşı dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra konuşmasına devam etti.

Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu:

"Devletin hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmaması lazım. Mansur Başkan ne güzel söyledi; yardım yapacaksınız ama bir elin verdiği sağ el görmeyecek. Neden sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet, geliri olmayan veya düşük gelirli olan vatandaşına yardım eden devlettir. Hak ettiğiniz gibi yaşamak sizin hakkınızdır. Çocuklarınızın karnını doyurabilmelisindir.

‘Hangi sosyal devlette gelirin yarısı kiraya gider?’

Hangi sosyal devlette gelirin yarısı kiraya gider? Bütün dünya çözüm üretmiş. Adına sosyal destek programı diyorlar. Geliri olan ya da düşük gelirli kadınlara para yatırır. O kadın gider bankadan emekli gibi parasını çeker. Ve o ailenin bu parayı aldığını kimse bilmez. Devlet vatandaşının onurunu korumuş olur. Allah nasip ederse bütün Türkiye’de bunu yapmak istiyoruz.

Benim saraylarda oturmak gibi bir derdim yok. Sizin gibi yaşayacağım ve sizin sorunlarınızı çözeceğim. Ben sizin sorunlarınızı çözmezsem niye siyaset yapıyorum? Sizin çocuklarınız yatağa aç giriyorsa ben niye siyaset yapıyorum? Benim bir sözüm var; hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim. Size söz veriyorum; hiçbir fakir ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmeyecek."