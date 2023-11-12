Özgür Özel: Erdoğan kendi çıkaramadığı krizi Yargıtay'a çıkarttı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'yargı krizine' ilişkin konuştu.

Partisinin Hatay Dörtyol ilçe başkanlığında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Anayasa Mahkemesi'nin zayıflatacak herhangi bir karara karşı en ufak bir esneme göstermeyeceklerini dile getiren Özel,"Aklını başına alsın, biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada" dedi.

Özgür Özel şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvurunun önünü tıkayan ya da Anayasa Mahkemesi’nin zayıflatacak bir Anayasa değişikliğine geçit verecek göz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi’nde bu konuda en ufak bir esneme olması mümkün değildir.

'Anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlar'

Anayasalar tek adamların yetkilerini sınırlarlar. Ama bizim başımızdaki tek adam, yetkilerini sınırlayan herkesi düşman ilan ediyor. Bugün Anayasa Mahkemesi ile kavga ediyorlar ya Anayasa Mahkemesi’nde bulunan 15 üyenin 10’unu sadece kendisi geri kalanın 5’ini de partisi atadı zaten.

Ahmet Necdet Sezer'den kalan AYM üyesi bulunmuyor, kendi atadıkları ile de çatışmaya başladı. Bundan sonraki süreçte bu ülkenin adına demokrasi demezler. Şu anda yapmaya çalıştığı, anayasayı ortadan kaldırmak için bir darbe girişimidir. Eğer topla tüfekle yapılıyorsa askeri darbedir, bu şekilde yapılıyorsa da sivil darbedir. Devletin tepesindeki Cumhurbaşkanının kriz çıkardığı nerede görülmüş! Bir partinin genel başkanı olduğu için kriz çıkarıyor. Yeni krizlerle de kendisine fırsat yaratmaya çalışıyor. Buna mecliste direniyoruz, sokaklarda, meydanlarda direneceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikensiz bir gül bahçesinde bunu yapacağını düşünmesine kesinlikle geçit vermiyoruz. Aklını başına alsın, biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi burada. Onun bu milletin üstüne kapadığı zincileri teker teker kıracağız. Kapattığı meydanları özgürleştireceğiz.

Erdoğan, kendi çıkaramadığı krizi, Yargıtay'a çıkarttı, taşeron kullanıyor. Yargıtay'daki ceza dairesi alt işveren olarak Erdoğan'ın talimatıyla devletin tepesinde yargı krizi çıkarmıştır. Çıkan krizin sebebi ve darbe krizinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır."