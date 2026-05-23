Özgür Özel: En kısa sürede kurultay yapılmalı, bu Kemal Bey'in de menfaatine

CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yapan Özgür Özel, Grup Başkanı seçimine açıklık getirdi.

Özel, "Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Sonra hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak butlan kararı çıktı. Yarın bir gün bu kararın Meclis yönetimi tarafından da kıymetlendirilmesi ihtimali, ki doğru değil ama bu kez CHP Grup Başkanlığı'nda boşalma olduğuna işaret edebilirdi" dedi.

'110 milletvekili arkadaşımızın desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim, CHP grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışma yok'

Özel şunları söyledi:

Grup iç yönetmeliği çok net: 'Grup Başkanlığı boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır' deniyor. Ben bu hukuki gerekliliği, ihtimali dile getirdim, arkadaşlar aday gösterdi. Birinin geçersiz oyu oldu. Onun dışındaki tüm oyları aldım. Bir de yazılı mazereti olanlar, hastanede, yurtdışında olanlar vardı. 'Seçim olmayacağını bilmiyorduk bilsek gelirdik' diyen arkadaşlar oldu. Görünürde 110 milletvekili arkadaşımızın desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim. CHP grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli.

'Kurultayımız yapılana kadar Grup Başkanıyım, tanımadığımız kararla uzlaşacak halimiz yok'

Özel "Kurultayımız yapılana kadar Grup Başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve Grup Başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında 'uzlaştılar, biri genel başkan biri grup başkanı olacak' haberleri, yorumları okudum, arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Tanımadığımız kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama herkesin istediği ve beklediği bir şey var, o da, kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün içerisinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi" diye konuştu.

'Kısa süre içerisinde kurultaya gidilmeli'

Özel şöyle devam etti:

"Bir an önce kurultay kararının alınması gerekiyor. Milletvekillerimizle görüştüm, Parti Meclisimizin görüşünü aldım, yarın il başkanlarıyla görüşeceğim, yarın olur, Pazartesi olur ama gecikmeden. Dün Kemal Bey'le görüştüğümüzde, 'Ben arkadaşların görüşlerini alacağım ardından bir temas kurarız' demiştim. Tahmin ediyorum teknik bir boyutta biz bir görevlendirme yaparız, Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden 40 gün içinde kurultaya götürürüz, bu kabus biter. Ve artık yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar."

'Meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız'

Kılıçdaroğlu "40 gün içerisinde kurultaya nasıl bakıyor?" sorusuna yanıt veren Özel, "Dünkü telefon görüşmemizde 'En uygun zamanda kurultay yapalım' demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü kendisine ifade ettim. Arkadaşlarımız görüşür, en doğru karar verilir. Böylece hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız" dedi.

'40 günü bekleyecek halimiz yok'

Kılıçdaroğlu'nun "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun" sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Özel, "Yüz yüze de görüşürüz ama gazetede kurultay kararı yazısını okuduktan sonra..." diye konuştu.

"40 günü bekleyecek halimiz yok. Biz Kemal Bey'le görüşeceğiz, o bir adım atarsa hem partimiz hem de kendisi için iyi olacak, onun da menfaatine. Çünkü ben gelen bazı sloganlara, partimizde seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere üzülüyorum" diyen Özel şöyle devam etti:

"Yoksa biz bize Siyasi Partiler Kanunu'nun, tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa süre içerisinde kurultay için adımlarımızı atacağız zaten."

'Ahlaksızlık' tartışması

"CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem" diyen Özel, CHP'nin daha önce de benzer süreçlerden geçtiğini ima etti. "Örneğin Bayrampaşa Belediye Başkanı'na '3 kez AKP'ye geç' denildi. Şimdi Silivri'de yatıyor" diye konuştu.

Özel, "İmamoğlu adaylıktan vazgeçse zaten içeride kalmaz, onun suçu AKP'yi yenmek. Şimdi biz bu arkadaşları ahlaksızlıkla suçlayacağız, üyeliklerini askıya alacağız öyle mi? İmamoğlu dahil diğer arkadaşlarımın yanında durduğum için ben mahcup olmayacağım" şeklinde konuştu.

"Biz delegemizin otur dediği yerde otururuz, bizi onlardan başka kimse kaldıramaz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

