Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Ses tellerinde sorun olduğu için dün açıklama yapamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiği vurgusu yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde kapalı grup toplantısında Özgür Özel partinin yeni Grup Başkanı seçilmişti, Kılıçdaroğlu buna ilişkin, "Bugün yeni bir gelişme yaşandı, Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun" dedi.

Soruları yanıtlamayan ve kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün yeni bir gelişme yaşandı, Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Beni arayacağını söylemişti, henüz gerçekleşmedi.

CHP köklü bir partidir, devlet kuran devlete yön veren bir partidir. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak. Bugüne kadar ahlaki değerleriyle ilgili eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor.

Parti tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım, ben bu anlamda özenli bir dil kullanıyorum. Parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili negatif, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Eleştiriler olur, saygı çerçevesinde yaklaşılır. Partiyi kendi içinde ayrıştıracak bir dilden kaçınmak lazım."

