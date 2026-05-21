Özgür Özel: Darbeye sonuna kadar direneceğiz, bütün kirli teklifleri reddediyoruz

İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu yaklaşık beş saat sürdü.

Toplantı sonrası CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçen Özel, mutlak butlan kararına dair ilk değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

"Rejime, saray rejimine, AK Parti’nin kara düzenine verdiğimiz rahatsızlıktan da son derece memnunuz" diyen Özel, verilen karara işaret ederek "Türk demokrasisi adına kara bir gün" yaşandığını söyledi.

Özel, 2023 yılında yapılan genel seçimlerinin kaybedilmesinde en büyük sorumluluğun CHP'de olduğunu ifade etti ve "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir öz eleştiri yapması lazımdı ve bu özeleştirinin milletin gönlünde kabul görmesi lazımdı, yoksa olmayacaktı. Bu duygu durumu içerisinde biz 'CHP değişmelidir' dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce görevi hep birlikte biz üstlendik, bir yola çıktık" diye konuştu.

"CHP’deki değişime birileri izin vermezse o değişim olmazmış" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu müesses nizamın çarkına çomağı orada soktuk. Biz, Türkiye’de ana muhalefet partisinin kimsenin kimseden icazet almadan, Türkiye’nin kurucu partisinin kimsenin onayını almadan değişebileceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bir siyasi partinin mevcut genel başkanının yarışla değiştirilebileceğini bütün Türkiye’ye ve dünyaya gösterdik. Ama 'Biz onay vermeden, biz ‘he’ demeden, bizden onay almadan değişim olmaz' diyenler, o gece Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve güçlü siyasal partiler geleneğimize savaş açmaya niyetlenmişler. Sonradan bunu da öğrendik, bunu da gördük."

Özel, "Ne bizim suçumuz?" sorusunu sordu ve "Bizim suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Bizim suçumuz, kurulduğu günden beri AK Parti’yi ilk kez yenmek" dedi.

'Birileri bizim kurultayı kazanmamızı hazmetmedi'

Özel, "Demokrasi, sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi ‘Milli irade, milli irade, milli irade’ derken, kendileri içinde yarışlı seçimler yapmıyorlar. Biz mahalleye sandık koyarak başlıyoruz. İlçe, il, genel merkez, çarşaf liste. Herkes seçeceği her birine tek tek oy vererek seçiyor. Göstermelik kurultay yapanlar, demokrasiyi güya savunanlar, milletin kendilerini seçtiğinde buradan meşruiyeti alıp, yere göğe sığdıramayıp, milli iradeyi baş tacı edenler bir kere kaybettiler, milli iradeyi yerle bir ettiler" dedi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri bizim kurultayı kazanmamızı da hazmetmedi. Bir diğerleri bizim yerel seçimi kazanmamızı hazmetmedi. Müesses nizamın kazanmasını istediklerinin kazanmasına alışık olanlar, müesses nizama itiraz edenlerin zaferi ile hiçbir zaman barışamadılar. Hiçbir zaman bunu hazmedemediler. Maalesef milletin kararına savaş açmayı tercih ettiler. Siyaset üretemeyince yargı kollarını kurdular. O yargı kolları 19 Mart 2025’te sivil darbeye kalkıştı. Onu sandıkta dört kez yenen, 15,5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, 25,5 milyon kişinin özgürlüğü için imza verdiği birisini 14 aydır hapiste tutuyorlar. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu. Bize kenardan, sağdan, soldan, açıktan, grup toplantısından ‘Ekrem’i bırak, mücadeleyi bırak. Ankara’ya dön. Ankara merkezli siyaset yap, partinin başında otur.’ Oturmadık o koltukta. Oturmayacağım o koltukta. Konforlu muhalefet partisi Genel Başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Sarayın icazetiyle, yargısının açtığı yolla o koltukta oturmadım. Oturmam."

'Ekrem'e sırtımı dönseydim benden iyisi yoktu'

Bir diğer "suçlarının kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemek" olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Kendisi bir yerlere heves edip, kazanacak Cumhurbaşkanı adayı göstermek yerine kendini aday göstermeme ya da o aday olamıyorsa onun yerine ‘Fırsat bu fırsat ben varım’ deyip bir ihtiras koymak yerine; ‘En doğru adayı bulurum. Amacım partimi iktidar yapmak, mağdurun, mazlumun yüzünü güldürmek’ demek suçundan da halen daha saldırı altındayım. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etseydim, ‘Ben aday olurum, Ekrem gitti’ deseydim, Ekrem’e sırtımı dönseydim, Mansur Yavaş gibi bir seçeneği tüketseydim, benden iyisi yoktu arkadaşlar. Şu anda siz de evlerinizde rahattınız, ben de bu koltukta rahat oturuyordum. Ama ben o değilim, biz o değiliz."

'Yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolar'

Meselenin şahsi olmadığını söyleyen Özel, "Bu mesele bizim değil, milletin meselesidir. Bu savaş bize değil, millete karşı açılmıştır. Bu darbe bize değil, millete yapılmıştır. Bu darbe milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet Cumhuriyet’in en büyük kazanımı olan sandığa, seçme ve seçilme hakkına karşı yapılmıştır. 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayına, 21 Mayıs’ta da geleceğin iktidar partisine darbe yapılmıştır" diye konuştu.

Özel, "Mesele, bu darbeye teslim olup olmama meselesidir. Bu kararın mağduru millettir ve maalesef çok daha ağır bedeller ödeyecektir" dedi ve sözlerini sürdürdü:

"Geçen sene 19 Mart darbesinin 60 milyar dolarlık kaybının nasıl düşmekte olan enflasyonu tırmandırdığını, hayat pahalılığını nasır körüklediğini, İran savaşına da nasıl bizi hazırlıksız yakaladığını herkes konuşurken, yarın piyasalar kapanacakken, endişeli bir grubun Erdoğan’a koşup ‘Yapmayalım, etmeyelim. Aman ha’ derken, ‘Eyvah Erdoğan’ı ikna ederlerse’ diye bugünden kararı 16.30’dan yükletenlerin ülke ekonomisine yarım saat içinde verdikleri zarar 10 milyar dolardır. Yarın herkesin izleyeceği, piyasa oyuncularının, piyasadaki yetkili kuruluşların verdiği rakam yarım saatte borsadaki o yüzde 8,5’lik düşüşle birlikte yakılan rezerv 10 milyar dolardır."

'Hiçbir partinin kongresinin artık bir garantisi kalmadı'

"Siyasi partileri ayakta tutan üyeleri, delegeleri, kongreleri ve kurultaylarıdır" diyen Özel, CHP'ye yönelik kararla hiçbir partinin kongresinin artık bir garantisi kalmadığını söyledi.

Özel, seçim hukukunun ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yok sayıldığını söyledi ve "Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Çünkü bir asliye hukuk mahkemesini ayarlayanın istediğini indirme, istediğini bindirme yetkisi tanımlanmaya çalışılmaktadır. Mücadele edilen meselenin kendisi de budur. Biz bugün ilk itirazımızı, tedbir kararının kaldırılması da içerecek şekilde Yargıtay’a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık" ifadelerini kullandı.

Özel, "Yarın Yüksek Seçim Kurulu’nun bize vermiş olduğu, İstanbul’daki kayyım kararlarının üstüne, defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracağız. Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığımız başvuru, Yargıtay’a tedbirin durdurulmasına yönelik yaptığımız başvuruların en acil, en hızlı şekilde ele alınarak YSK‘nın Anayasa’da 79’uncu maddede kendisine münhasır tanınan görev-sorumluluk alanına sahip çıkmasını, kendisine sahip çıkmasını, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz'

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin elbette bu darbeye karşı bir direnci, bir eylemliliği, hazırladığı bir eylemlilik planı vardır. Bütün paydaşlarla çalışılıp, bütün paydaşlar açık tartışılacaktır. Ama herkes şunu bilsin ki; Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, bu darbeye asla ve asla teslim olmayacaktır. Buradayız, bu darbeye sonuna kadar direneceğiz" dedi.

"Buradan sonra CHP’yi savunmak, bu partiyi savunmak rekabetli bir seçimi savunmaktan başka bir şey değildir" diyen Özel, sözlerini şöyle noktaladı: