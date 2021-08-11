Özgür Özel cumhurbaşkanı adayını nasıl seçeceklerini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.
'Doğru, namuslu, çoklu ve birbirini denetleyen anketlerle'
Millet İttifakı’nın bileşenleriyle oturulup yöntemin konuşulacağını söyleyen Özel, "Herkes ilk turda en çok oyu alacak en güçlü adayını mı, yoksa seçimi ilk turda kazanacak ortak bir aday mı buna karar verilecek. Doğru, namuslu, çoklu ve birbirini denetleyen anketlerle tek aday mı, çok aday diye karar vermek gerekiyor" dedi.
Çok aday olunca CHP’nin adayının söz konusu olacağını söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti: