Özgür Özel cumhurbaşkanı adayını nasıl seçeceklerini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

'Doğru, namuslu, çoklu ve birbirini denetleyen anketlerle'

Millet İttifakı’nın bileşenleriyle oturulup yöntemin konuşulacağını söyleyen Özel, "Herkes ilk turda en çok oyu alacak en güçlü adayını mı, yoksa seçimi ilk turda kazanacak ortak bir aday mı buna karar verilecek. Doğru, namuslu, çoklu ve birbirini denetleyen anketlerle tek aday mı, çok aday diye karar vermek gerekiyor" dedi.

Çok aday olunca CHP’nin adayının söz konusu olacağını söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ona resmi cevabı meclis grubu karar verecek. Meclis grubuyla belirleniyor anayasaya göre. Son karar meclis grubunda kapalı oylamayla. Ama partinin yetkili kurulları genel başkanı. Bir partinin genel başkanı adaysa, buna o partinin bütün yöneticileri çok memnun olur. Çünkü onun kazanmasıyla partiniz resmen iktidar olur.

Ama partinin genel başkanının şöyle bir özlemi var. ‘Aday değilim’ demiyor, dememeli, hiç dememeliydi. Ama şöyle bir gerçeklik var. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, ‘Biz bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşıyacağız. Tek adam rejimini bitireceğiz.’ Bunun için kendisinin aday olması gerekiyorsa aday olacak. Kendisinin fedakarlık yapması gerekiyorsa bunu defalarca kanıtladı. Ben grup başkanvekili olarak vekaletini yürüttüğüm kişi cumhurbaşkanı olursa bu benim için en büyük mutluluk."