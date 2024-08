Özgür Özel cezaevi çıkışında bunları söyledi: 'Türkiye bir özgürlükler ülkesidir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de verdiği bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu bugün Aliağa Cezaevi’nde ziyaret etti.

Dilruba'yı günler sonra ziyaret eden Özgür Özel, görüşme sonrası cezaevi kapısı önünde gazetecilere açıklamalar yaptı.

"Dilruba'nın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun şiddete başvurmamak kaydıyla herkesin her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır" diyen Özel, bunun bir Anayasal hak olduğunu belirtti.

Dilruba'nın 3 Eylül'deki duruşmada salınacağını umduklarını ifade eden Özel, "Dün de Dilara'yla konuşmuştum. O da başörtüsünden dolayı ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştı. Onu da 9 Eylül'e partimizin 101. kuruluş yıldönümü törenlerine ve akşamki konsere davet etmiştim. Dilruba'yı da davet ettim. Dilara ile Dilrubayı birlikte görmek istiyoruz" diye konuştu.

'Siyasi düşüncesine bakmadan her mağdurun yanındayız'

CHP Genel Başkanı'nın konuşması sırasında sarf ettiği "Türkiye bir özgürlükler ülkesidir" sözleriyse şaşkınlık yarattı. Özel'in bu konuşması Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yoksulluğu bitirdik" açıklamasını akıllara getirdi.

Özgür Özel'in konuşması şöyle:

"Kınayabilir, eleştirebilirsiniz ama haksız yere hapsedemezsiniz. Diğer taraftan Türkiye'de herkesin inancının, örtünmesinin ya da örtünmemesinin, tercihlerinin, yaşam şeklinin tam bir özgürlük içerisinde olması lazım. Biz CHP olarak bunun teminatıyız. Kimin ne giyip ne giymeyeceğine, ne içip ne içmeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. Bu işe iki taraftan birden istikamet vermeye, baskı uygulamaya çalışanlara her iki taraftan bu işe karışanlara diyoruz ki, işinize bakın, haddinizi bilin.

Türkiye bir özgürlükler ülkesidir. Bu Türkiye yüzyıl önce kurulmuş ve Anayasal bir ülkedir. Bütün darbelere, haksızlıklara rağmen bugünlere geldik. Son 22 yılda yaşatılanların geldiği noktada da elbette utanç vericidir ama iktidara da diyoruz; karışmayın, milletin yakasından düşün. Her mağdurun ve her mazlumun siyasi düşüncesine bakmadan yanındayız. Her türlü sıkıntının vardır bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 3,5 yıl hapis ve "siyasetten men"le ilgili iddianame için de açıklamalar yapan Özel, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım, hodri meydan. Hepsi haddini bilsin" dedi.