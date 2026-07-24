Özgür Özel Bahçeli’yle görüşmesini anlattı: ‘Keşke bir ayrılık olmasaydı dedi’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kurucular Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlattı.

Bahçeli’nin, YENİ Parti’nin kurulması kararının ardından kendisini arayarak iyi dileklerini ilettiğini söyleyen Özel, görüşmede CHP’de yaşanan ayrılığın da gündeme geldiğini belirtti.

Özel, Bahçeli’nin sözlerini şöyle aktardı:

Beni bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla, kararımızdan sonra aramıştı ve iyi dileklerini iletmişti. İlk başta ‘Keşke bir ayrılık olmasaydı’ şerhini de koyarak… Orada da haksızlık yapmayayım. ‘İyi ki yeni parti kurdunuz’ gibi değil. ‘Biz CHP’nin bir bütün halinde olmasını ilk baştan beri istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun’ dedi.

Bahçeli, CHP’ye yapılan yardımdan pay verilmesini istemişti

Bahçeli, dün yaptığı açıklamada CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekillerinin sayısı oranında, CHP’ye ödenen Hazine yardımından YENİ Parti’ye pay aktarılmasını önermişti.

MHP lideri, “2026 yılında Hazine’den CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan, CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında Hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır” demişti.

Bahçeli’nin önerisini “kıymetli ve hakkaniyetli” olarak nitelendiren Özel, mevcut koşullarda yardımın aktarılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Özel şöyle konuştu:

Devlet Bey bu anlamda kıymetli, hakkaniyetli bir değerlendirme yapmış. Tabii o değerlendirme iyi niyetli bir değerlendirmedir ama esas Hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Bizim tutup da herhangi bir siyasi partiden ‘Hakkımızı verin’ deme durumumuz yok.

Özel ve beraberindeki 91 milletvekili bugün CHP’den istifa ederek YENİ Parti’nin kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığına sunmuştu. Partinin Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa Özgür Özel seçilmişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.