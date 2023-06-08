Özgür Demirtaş'ın 'Mehmet Şimşek' mesajına tepki yağdı

Patronların talebi sonrası doların artışı ve halkın giderek yoksullaşması patron dostu isimleri mutlu ederken, Özgür Demirtaş adlı sosyal medya ünlüsü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek mesajı paylaştı.

"Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız" diyen Demirtaş'ın attığı mesaja çok sayıda tepki geldi. Sosyal medya kullanıcıları bu tablonun sorumlusunun AKP ve patronlar olduğuna işaret etti, bunu aklamak isteyen Demirtaş'a tepkilerini dile getirdi.