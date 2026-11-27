Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 2013 yılında özelleştirilerek Konya Şeker bünyesine geçen Kangal Termik Santrali'nde yaşanan kriz derinleşiyor.

Şirket yönetimi birikmiş borçları ve maliyetleri gerekçe göstererek santraldeki üretim faaliyetlerini durdurdu. Yönetim, çalışanlara 1 Kasım itibarıyla işe gelmemeleri yönünde bildirimde bulunarak yaklaşık bin işçiyi belirsiz bir sürecin içine itti. Herhangi bir güvence verilmeden evlerine gönderilen işçiler, kış mevsiminin kapıya dayandığı Sivas'ta hem işsizlik hem de geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldı.

Eylemler Sivas'tan Konya'ya uzandı

Konya Şeker yönetiminin aldığı bu kararın ardından işçileri bir araya getirmesiyle başlayan süreç, sendikanın da dahil olmasıyla eyleme dönüştü. Kangal'da üç gün üst üste bir araya gelerek izlenecek yolu tartışan işçiler, seslerini duyurmak için sokağa çıktı.

Mücadeleyi santralin ana işletmecisi olan Konya Şeker'in genel merkezine taşıyan emekçiler, Konya'ya giderek şirket binası önünde eylem başlattı. Baretleriyle bina önünde nöbet tutan işçiler, hakları verilene ve iş güvenceleri sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ilan etti.

Özelleştirme her yerde mağdur etti

Süreç, yine Konya Şeker işletmesindeki Soma B Termik Santrali'nde yaşanan krizle benzerlik taşıyor.

Soma'da kamu müdahalesiyle devletin santrali geri alması ve işçilerin maaşlarının ödenmesi yönünde karar alınması süreci belirli bir zemine oturturken, Kangal Termik Santrali henüz devredilmediği için devam eden pazarlık sürecinin doğrudan mağduru yine işçiler oluyor.

'Pazarlık sürecine kurban ediliyoruz'

Sürecin başından bu yana yaşananları ve sahadaki durumu soL'a anlatan bir Kangal Termik Santrali işçisi, mağduriyetini şu sözlerle aktardı:

"İşyeri bir karar alıyor, yönetim bize 'Yarından itibaren, 1 Kasım'dan itibaren işe gelmeyin' diyor. İşçi haliyle evine gidiyor. Buradaki siyasi partiler ve genel muhalefet buna tepki gösteriyor, işçiyi bir araya getiriyor. Sonrasında sendika da dahil oluyor ve eylemler başlıyor. Kangal'da üç gün üst üste toplanıp ne yapabiliriz diye düşündük."

Soma'daki tablo ile Kangal'daki durumu kıyaslayan işçi, kendi çalıştıkları tesisin şirketler ve kurumlar arasındaki pazarlığa kurban edildiğini vurguladı. İşçi, "Kangal'da iş daha zor. Çünkü Soma'da devlet geri aldı ve işçilerin maaşlarını ödeme kararı aldı. Ama Kangal'da süreç hâlâ pazarlık aşamasında ve bu süreçte doğrudan biz mağdur ediliyoruz. Pazarlık sürecine kurban ediliyoruz" dedi.

Pazarlık sürecinde birçok farklı ismin ve şirketin adının geçtiğini söyleyen işçiler, santrali ucuza kapatmak isteyen patronlar yüzünden mağdur edilenin işçiler olduğunu ifade etti.

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'Önümüz kış, daha bekleyecek gücümüz yok'

Sivas'ın ağır kış koşullarında geçinmenin imkansız hale geldiğine dikkat çeken işçi, tesisin aslında kendi maliyetini çok kısa sürede çıkardığını belirterek şunları söyledi:

"Kış geliyor, burası zor bir memleket. Elektriği, doğalgazı, kömürü; maliyeti çok fazla olan bir yer. Burada minimum ödenecek fatura 6-7 bin lira, 10 bin lira olunca bile kimse şaşırmıyor. İnsanlar perişan durumda. Kabaca bin kişi çalışıyor burada. Aileleriyle birlikte 4-5 bin kişilik bir nüfusta büyük bir sıkıntı yaratıyor bu durum, çocuklar perişan. Tüm işçilerin maaşını iki günde kazanan bir yer burası. Buna rağmen 900 işçiyi evine göndermek, gerçekten bu konuda işçiyi hiç umursamamaktır."

Eylemlerin yönüne dair işçiler arasındaki görüşleri de paylaşan santral çalışanı, meselenin yalnızca Torku ile sınırlı olmadığını ve asıl muhatabın bakanlık olduğunu vurguladı. Şirketlerin denetlenmesi gerektiğini belirten işçi, santralin zarar etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz sadece Torku'dan değil, doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan hesap sorulması gerektiğini düşünüyoruz. Firmalar ne olursa olsun esas muhatap bakanlıktır, sonuçta bu firmaların denetlenmesi gerekiyor. Ama sendika bu konuda biraz farklı düşünüyor, oysa burada güçlü bir kamuoyu yaratılması ve bakanlığa gidilmesi lazımdı. Geçen süre zarfında bin işçinin ve onların 5 bini bulan ailesinin alacağı aylık gelir, bu santralin sadece iki günlük çalışmasına denk geliyor. Termik santralin zarar etme şansı yok; kötü yönetilen özelleştirilmiş firmaların bedelini yine işçiler ödüyor."

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