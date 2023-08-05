Özelleştirme İdaresi 33 bin kilometrekarelik araziyi satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geniş bir arazi portföyünü satışa sundu. Başkanlık, Hazine'ye ait toplam 33 bin 53 kilometrekarelik devasa bir arazi alanını "potansiyel alıcılar için" listeledi.

4 ülkeden büyük

Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan bu Hazine arazileri çeşitli illerde bulunuyor. 10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, bu büyük arazi portföyü Belçika'nın, Arnavutluk'un, Slovenya'nın ve Makedonya'nın yüzölçümlerini aşan bir alana eşdeğer.

Yabancılara satış arttı

Arazilerin yabancılara satışı konusunda da dikkate değer bir artış gözlemleniyor. 2003 yılında yürürlüğe giren ve yabancılara toprak edinimini kolaylaştıran 4916 Sayılı Kanun'un ardından, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'den satın aldığı arazi miktarı ciddi bir şekilde arttı.

CHP İzmir Milletvekili olan Tacettin Bayır'ın sorduğu soru önergesine göre, 2022-2023 yılları arasında yabancılar tarafından edinilen taşınmazların toplam büyüklüğü 8 milyon 338 bin 976 metrekare olarak açıklandı. Bu taşınmazlar arasında arsalar, konutlar, araziler ve işyerleri bulunuyor.

En çok satış İstanbul'da

Türkiye genelinde satılan taşınmazların sayısına bakıldığında, 29 bin 77 adet taşınmaz ile en fazla taşınmaz satılan ilin İstanbul olduğu görülüyor. İstanbul'u sırasıyla 22 bin 17 taşınmaz ile Antalya, 4 bin 253 taşınmaz ile Mersin, 2 bin 853 taşınmaz ile Ankara, 2,329 taşınmaz ile Bursa, 2 bin 224 taşınmaz ile Yalova, bin 485 taşınmaz ile İzmir, bin 340 taşınmaz ile Muğla ve bin 292 taşınmaz ile Sakarya takip ediyor.