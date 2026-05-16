Özel'in yakınındaki isimlerdendi: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'nun danışmanı tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan tutuklandı.

Gözaçan, Uşak Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Özkan Yalım’ın CHP'den ihraç edildikten sonra "itirafçı" olması sonrası verdiği ifadede, “2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin lira nakit para verdim. Bu paranın 200 bin lirasını Manisa’daki evine bıraktım, 1 milyon lirayı ise Denizli’de yakın arkadaşı Demirkan isimli şahsa teslim ettim” dediği kişinin Demirhan Gözaçan olduğu iddia edilmişti.

Muhittin Böcek’in ve Özkan Yalım’ın ifadeleri sonrası Veli Ağbaba “rüşvete aracılık eden isim” ilan edildi, Özel ise kurultaya müdahale için para toplayan isim olmakla suçlandı. Bu süreçte Özel’in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan da gözaltına alınmıştı.

Gözaçan'ın tutuklanmasının ardından Başkan Dutlulu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Adalete ve hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Yol arkadaşımız, partilimiz ve danışmanım Demirhan Gözaçan kardeşimiz hakkında verilen tutuklama kararını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır. En kısa sürede yeniden aramızda olacağına yürekten inanıyoruz. Her zaman kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun kardeşim… Dualarımız ve kalbimiz seninle."